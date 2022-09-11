Muriqi, Real Madrid'i çok sinirlendirdi! Attığı golün ardından Mallarco'ya yıkımı yaşattılar - Son Dakika
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Muriqi, Real Madrid'i çok sinirlendirdi! Attığı golün ardından Mallarco'ya yıkımı yaşattılar

11.09.2022 17:34

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 4-1 yendi. Mücadelenin 35. dakikasında eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi takımını öne geçiren golü kaydederken, eflatun-beyazlılar ikinci yarı bulduğu 3 golle Mallorca'nın fişini çekti.

Real Madrid ile Mallorca, İspanya La Liga2nın 5. haftasında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

VEDAT MURIQI'NİN GOLÜ YETMEDİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 45+3'de Fede Valverde, 72'de Vinicius Junior, 89'da Rodrygo ve 90+3'de Antonio Rüdiger'den kaydetti. Mallorca'nın tek golü ise eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'den geldi. Kosovalı yıldız bu sezon 4. maçta 2. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Muriqi, Real Madrid'i çok kızdırdı! Attığı gol sonrası Mallarco'ya yıkımı yaşattılar

REAL MADRID'DEN 5'TE 5

Mücadeleyi 4-1 kazanan Real Madrid bu sonuçla lige 5'te 5 yaparak başladı. Vedat Muriqi'nin golleriyle katkı verdiği Mallorca ise 5 puanda kaldı.

Muriqi, Real Madrid'i çok kızdırdı! Attığı gol sonrası Mallarco'ya yıkımı yaşattılar
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Real Madrid ligde 5'te 5 yaptı Real Madrid ligde 5'te 5 yaptı

Vedat Muriqi, Vedat Muriç, Real Madrid, Mallorca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muriqi, Real Madrid'i çok sinirlendirdi! Attığı golün ardından Mallarco'ya yıkımı yaşattılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muriqi, Real Madrid'i çok sinirlendirdi! Attığı golün ardından Mallarco'ya yıkımı yaşattılar - Son Dakika
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