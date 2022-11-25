İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique'den şaşırtan cinsel ilişki tavsiyesi: Maçtan bir gece önce cinsel ilişki partisine katılmanız pek ideal değil - Son Dakika
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İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique'den şaşırtan cinsel ilişki tavsiyesi: Maçtan bir gece önce cinsel ilişki partisine katılmanız pek ideal değil

25.11.2022 17:20

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, Twitch üzerinden maçlardan önce futbolcularının cinsel ilişkiye girmelerine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Deneyimli hoca, yaptığı açıklamada, "Oyuncuların maçlardan önce cinsel ilişkiye girmesi bence gayet normal. Ancak tabi maçtan bir gece önce cinsel ilişki partisine katılmanız pek ideal bir durum değil." dedi.

2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla geçen İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique, Twitch üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PEK İDEAL BİR DURUM DEĞİL"

Maçlardan önce futbolcularının cinsel ilişkiye girmelerine ilişkin konuşan deneyimli hoca, "Oyuncuların maçlardan önce cinsel ilişkiye girmesi bence gayet normal. Ancak tabi maçtan bir gece önce cinsel ilişki partisine katılmanız pek ideal bir durum değil." ifadelerini kullandı.

"EŞİMLE İSTEDİĞİM ZAMAN BİRLİKTE OLUYORDUM"

İspanyol teknik direktör sözlerini, "Kulüplerinde geçirdikleri vakitlerde oyuncuların yaptığı hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Eşleri ile veya başka birileriyle cinsel ilişkiye girmeleri onlara iyi gelecektir. Bu gayet normal bir durum. Cinsel sağlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve oyuncuyken ben de eşimle istediğim zaman birlikte oluyordum ancak sahada da işimi yapıyordum." diyerek noktaladı.

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İspanya Milli Takımı, Luis Enrique, Cinsellik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique'den şaşırtan cinsel ilişki tavsiyesi: Maçtan bir gece önce cinsel ilişki partisine katılmanız pek ideal değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique'den şaşırtan cinsel ilişki tavsiyesi: Maçtan bir gece önce cinsel ilişki partisine katılmanız pek ideal değil - Son Dakika
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