İspanya Süper Kupası biletlerinin yarıya yakını ilk günlerde tükendi - Son Dakika
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İspanya Süper Kupası biletlerinin yarıya yakını ilk günlerde tükendi

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İspanya Süper Kupası biletlerinin yarıya yakını ilk günlerde tükendi
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2027 İspanya Süper Kupası biletlerine dünyadan futbolseverler yoğun talep gösterdi; biletlerin yarıya yakını ilk günlerde tükendi. Final maçında 9 kategorinin 6'sında satış tamamlanırken, kalan biletler resmi internet sitesinden satılıyor.

İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın biletlerine tüm dünyadan futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın mücadele edeceği organizasyonda biletlerin yarıya yakını ilk birkaç gün içinde tükendi. Satışta kalan biletlerin başlangıç fiyatı ise Real Madrid - Real Sociedad maçında 15 bin 500 TL, Barcelona - Atletico Madrid karşılaşmasında 18 bin 900 TL ve final mücadelesinde 26 bin 500 TL olarak değişti. Biletlerin satışına organizasyonun resmi internet sitesi üzerinden devam ediliyor.

İstanbul'un üç büyük stadyumunda düzenlenecek organizasyonun biletleri birkaç gün önce resmi satışa sunulmuştu. Satışların ilk gününde, ilk yarım saat içerisinde bazı kategorilerin tükendiği organizasyona tüm dünyadan futbolseverlerin yoğun ilgisi sürüyor.

EN BÜYÜK İLGİ FİNAL MAÇINA

6 Şubat'ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak final karşılaşması, tükenen kategori sayısıyla öne çıktı. Bilet fiyatlarının ilk etapta 12 bin 900 TL ile 49 bin 700 TL arasında değiştiği mücadelede 9 kategorinin 6'sında biletler tükendi. Final için 12 bin 900 TL'lik deplasman tribünü, 14 bin 500 TL'lik kale arkası üst, 16 bin 500 TL'lik kale arkası alt, 19 bin 500 TL'lik köşe üst, 24 bin 500 TL'lik köşe alt ve 44 bin 300 TL'lik orta tribün biletlerinin tamamı satıldı. Karşılaşma için yalnızca 26 bin 500 TL'lik yan tribün üst, 37 bin 600 TL'lik yan tribün alt ve 49 bin 700 TL'lik premium orta tribün kategorilerinde satışlar devam ediyor.

BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇINDA 4 KATEGORİ TÜKENDİ

2 Şubat'ta Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Barcelona - Atletico Madrid yarı finalinde de 9 kategorinin 4'ünde bilet kalmadı. Fiyatları 6 bin 900 TL ile 43 bin 200 TL arasında değişen karşılaşmada 6 bin 900 TL'lik deplasman tribünü, 9 bin 900 TL'lik kale arkası üst, 12 bin 200 TL'lik kale arkası alt ve 14 bin 900 TL'lik köşe üst tribün biletleri tükendi. İlk 4 kategorinin biletlerinin tamamının satıldığı mücadelede, satışta kalan biletlerin fiyatları 18 bin 900 TL'den başlayıp 43 bin 200 TL'ye kadar çıkıyor.

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇINDA DA 4 KATEGORİDE BİLET KALMADI

3 Şubat'ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Real Sociedad karşılaşmasında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Bilet fiyatlarının 43 bin 200 TL'ye kadar ulaştığı mücadelede, 9 kategoriden 4'ünde satışlar tükendi. Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen futbolseverler için satışta kalan en düşük fiyatlı bilet 15 bin 500 TL olurken, diğer kategorilerde fiyatlar 19 bin 900 TL ile 43 bin 200 TL arasında değişiyor.

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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı İspanya Süper Kupası'nda Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki ilk yarı final 2 Şubat'ta, Real Madrid ile Real Sociedad arasındaki ikinci yarı final ise 3 Şubat'ta oynanacak. İki karşılaşmanın kazananları, 6 Şubat'ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenecek finalde kupayı kazanmak için mücadele edecek. Organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan Krallığı Genel Eğlence Otoritesi, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliği ile hayata geçirilmişti.

Kaynak: DHA
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