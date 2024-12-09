Isparta 32 Spor, Batman Petrolspor\'a Yenildi

Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 2. Lig'de Isparta 32 Spor, sahasında Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Taner Tuncer, Semih Kocaman, Enes Biroğlu
Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Yiğithan Güveli, Hamit Kulya, İsmail Hakkı Doğan (Fırat Aras dk. 65), Gürkan Başkan, Caner Koca, Berat Satılmış (Kaan Öztürk dk. 64), Zihni Temelci, Muhlis İstemi, Vedat Bora (Bora Taşdemir dk. 82), Kubilay Yılmaz
Batman Petrolspor: Ferhat Kaplan, Ahmet Kesim, Samet Karakoç, Emir Alagöz (Evren Korkmaz dk. 86), Mustafa Seyhan (Bünyamin Yürür dk. 65), Mustafa Çeçenoğlu (Tunahan Çiçek dk. 65), İshak Çakmak, Omar İmeri, Mert Çapar (Azad Demir dk. 76), Atabey Çiçek
Gol: Atabey Çiçek (dk. 44) (Batman Petrolspor)
Sarı kartlar: Yiğithan Güveli (Isparta 32 Spor), Ferhat Kaplan, Emir Alagöz, Atabey Çiçek (Batman Petrol) - ISPARTA
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