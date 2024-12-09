Isparta 32 Spor, Batman Petrolspor'a Yenildi - Son Dakika
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Isparta 32 Spor, Batman Petrolspor'a Yenildi

Isparta 32 Spor, Batman Petrolspor\'a Yenildi

Isparta 32 Spor, sahasında Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup oldu. Golü Atabey Çiçek attı.

09.12.2024 17:19
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Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 2. Lig'de Isparta 32 Spor, sahasında Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Taner Tuncer, Semih Kocaman, Enes Biroğlu

Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Yiğithan Güveli, Hamit Kulya, İsmail Hakkı Doğan (Fırat Aras dk. 65), Gürkan Başkan, Caner Koca, Berat Satılmış (Kaan Öztürk dk. 64), Zihni Temelci, Muhlis İstemi, Vedat Bora (Bora Taşdemir dk. 82), Kubilay Yılmaz

Batman Petrolspor: Ferhat Kaplan, Ahmet Kesim, Samet Karakoç, Emir Alagöz (Evren Korkmaz dk. 86), Mustafa Seyhan (Bünyamin Yürür dk. 65), Mustafa Çeçenoğlu (Tunahan Çiçek dk. 65), İshak Çakmak, Omar İmeri, Mert Çapar (Azad Demir dk. 76), Atabey Çiçek

Gol: Atabey Çiçek (dk. 44) (Batman Petrolspor)

Sarı kartlar: Yiğithan Güveli (Isparta 32 Spor), Ferhat Kaplan, Emir Alagöz, Atabey Çiçek (Batman Petrol) - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Isparta 32 Spor, Batman Petrolspor'a Yenildi - Son Dakika

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