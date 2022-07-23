Türkiye 2. Ligi Beyaz Grupta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor'da yapılan ilk toplantı sonrasında görev dağılımını gerçekleştirdi.Süleyman Kabalak Başkanlığındaki yönetim görev dağılımını şu şekilde oldu:

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Isparta 32 Spor'da yeni yönetim görev dağılımını yaptı - Son Dakika

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