Isparta 32 Spor, Üç Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
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Isparta 32 Spor, Üç Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Isparta 32 Spor, Üç Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi
10.07.2025 11:13  Güncelleme: 11:15
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Isparta 32 Spor, yeni sezon öncesi Fatih Aktay, Kaan Yüksel ve Hasan Kaya'yı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Kulüp yöneticileri, yeni isimlerin takıma önemli katkı sağlayacağını umut ediyor.

Isparta 32 Spor, Fatih Aktay, Kaan Yüksel ve Hasan Kaya'yı renklerine bağladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen yeşil-pembeli ekip, üç yeni ismi daha kadrosuna kattı.

Isparta takımı, geçtiğimiz sezon İnegölspor forması giyen forvet oyuncusu Fatih Aktay, Beykoz Anadoluspor'dan Kaan Yüksel ve Ankara Sincan Belediyespor'dan Hasan Kaya ile anlaşma sağladı. Fatih Aktay, takımın Davraz kampında 2. Başkan Mehmet Çetinli'nin katılımıyla sözleşmeye imza atarken, Kaan Yüksel ve Hasan Kaya ise Başkan Vekili Ali Öz'ün katıldığı törende kendilerini Isparta 32 Spor'a bağlayan imzayı attı.

Kulüp yöneticileri, yeni transferlerin takıma önemli katkılar sunacağına inandıklarını belirtirken, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde yeni isimlerin de açıklanabileceğini ifade etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor, Üç Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika

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