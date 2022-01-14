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Isparta'da bu yıl 16 bin öğrenciye spor taraması yapılacak - Son Dakika

Isparta'da bu yıl 16 bin öğrenciye spor taraması yapılacak

14.01.2022 10:29
Isparta'da bu yıl 16 bin öğrenciye spor taraması yapılacak

Isparta İl Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı yeni dönemi başladı.

Isparta İl Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı yeni dönemi başladı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar 16 bin öğrenciye spor taraması yapılacağı bildirildi.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında pandemi nedeniyle ara verilen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. gitmekte olan şu anda 5.sınıfa geçen öğrencilerin ölçümleri tekrar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından imzalanan protokol gereği, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve spor uzmanları ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevli beden eğitimi öğretmenleri Gülkent Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda öğrencilerin boy, kilo ölçümü yapılarak kulaç uzunluğu, esneklik, sıçrama testleri, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi gerçekleştiriliyor.

Taramalar hakkında bilgi veren Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz, "Başlangıçta 2019-2020 eğitim öğretim yılı 3. sınıf öğrencilerinin (şu andaki 5.sınıf) taramaları yapılarak akabinde 4. sınıf ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. Sınıflarında taramasıyla ilçelerle birlikte toplam 16 bin öğrenciye ulaşarak yetenekli olduğu tespit edilen çocuklarımızı Bakanlığımızın programı dahilinde başarılı oldukları branşlara yönlendirilecek. Projede amacımız yetenekli çocuklarımızı üst düzey sporcu olarak yetiştirip ilimizden geleceğin şampiyon sporcuları çıkaracağız" dedi. - ISPARTA

Isparta'da bu yıl 16 bin öğrenciye spor taraması yapılacak
Isparta'da bu yıl 16 bin öğrenciye spor taraması yapılacak
Isparta'da bu yıl 16 bin öğrenciye spor taraması yapılacak
Isparta'da bu yıl 16 bin öğrenciye spor taraması yapılacak

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milli eğitim bakanlığı, Türkiye, gençlik, Isparta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta'da bu yıl 16 bin öğrenciye spor taraması yapılacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Isparta'da bu yıl 16 bin öğrenciye spor taraması yapılacak - Son Dakika
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