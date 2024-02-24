Kar Ragbi Şampiyonası, Isparta'nın 2 bin rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Yarışmada 14 takımdan oluşan 200 sporcu iki gün boyunca yarışacak.
2024 yılı Türkiye Ragbi Federasyonu Kar Ragbi Şampiyonası Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde yapılıyor. Şampiyonada 8 erkek, 6 da kadın takımı olmak üzere 200 sporcu yarışıyor. İki gün sürecek olan şampiyonayla ilgili bilgi veren Isparta Gençlik Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, "Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Türkiye'de Kar ragbisi olarak ilk defa Isparta Davraz kayak Merkezi'nde bu şampiyona düzenleniyor. Hava şartlarından dolayı malum kar çok az ama şu anda 14 takım katılıyor, 6 kadın, 8 erkek olmak üzere 200'e yakın sporcumuz var. Yarın inşallah final maçını kız ve erkek takımları oynayarak sonlanacak" dedi.
"Geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz"
Türkiye Ragbi Federasyonu Genel Sekreteri Tekin Yaman ise şampiyonayı gelenek haline getirebileceklerini belirterek, "Kar ragbisi şu anda kadın ve erkeklerde yapılıyor. Biraz kardan yana sıkıntımız oldu ama katılım sayımızda az değil. 6 kadın, 8 erkek takımıyla katıldık. Geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Her sene burada bir turnuva yapmayı planlıyoruz. Burası kayak merkezi, burada belli alanları kullanabiliyorsunuz. Hem sakatlık olmaması hem de kimsenin kayak zevkine engel olmamak için. İnşallah gelecek senede güzel bir turnuvayla burada yine bir arada oluruz" dedi.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi sporcusu Tarık Cengiz ise ilk defa kar üzerinde yarıştıkları için çok heyecanlı olduklarını belirtti. Çim sahaya göre zeminin daha kaygan olduğunu söyleyen Cengiz, "Güç vermekte biraz zorlanıyoruz ama aynı oyunu oynuyoruz. Alan kısa olduğu için oyun hızlı dönüyor. Bu bir temas sporu ve diğer temas sporları kadar tehlikeli. Doğru yapıldığı zaman o kadar da risk teşkil etmeyen bir spor bence" diye konuştu. - ISPARTA
Son Dakika › Spor › Isparta'da Kar Ragbi Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından yapılan hakem hatalarını eleştirdi. Baki, 2 net penaltı pozisyonunun verilmediğini belirterek TFF'nin aklını başına devşirmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca Galatasaray'ın kendileri için verilen penaltı pozisyonuna da tepki gösteren Baki, Galatasaray'ı tebrik ederek kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmiş olduklarını ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Lob'in International tarafından düzenlenen ve Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını gündeme taşımak için İstanbul'da gerçekleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, ''Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar'' ifadeleri yer aldı.
Muş Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart yerel seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği yeni projelerini kamuoyu ile paylaştı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?