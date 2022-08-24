Isparta haberleri... Gönen'de çocuklar Kuran kursu sonu spor yaptılar - Son Dakika
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Isparta haberleri... Gönen'de çocuklar Kuran kursu sonu spor yaptılar

24.08.2022 17:13
Isparta haberleri... Gönen'de çocuklar Kuran kursu sonu spor yaptılar

Edinilen Isparta haberine göre Gönen İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Yaz Kur'an Kursları etkinliklerinde Futbol,Voleybol ve Masa tenisi dallarında düzenlenmiş olduğu turnuvalar sona erdi.

Gönen İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Yaz Kur'an Kursları etkinliklerinde Futbol,Voleybol ve Masa tenisi dallarında düzenlenmiş olduğu turnuvalar sona erdi.

Gönen İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen turnuvalar sonuçlandı. Futbolda: Karşıyaka Camii,Voleybol : Ulukır Mah. Camii, Masa Tenisi : Şehitler Camii öğrencileri şampiyon olarak turnuvaları tamamladılar.

Gönen İlçe Müftüsü Ahmet Duran yaptığı açıklamada;

"Turnuvaya katılım sağlayarak etkinliklerimize renk katan Tüm öğrencilerimize, onların bu süreçte, maddi-manevi her alanda yanlarında olan fedakar din görevlisi hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şampiyon olan takımlarımızı başta hocaları olmak üzere tebrik ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

voleybol, Hisarcık, Futbol, Gönen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta haberleri... Gönen'de çocuklar Kuran kursu sonu spor yaptılar - Son Dakika

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