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Isparta'lı kadınlar hem stres atıyorlar hem enerji topluyorlar - Son Dakika

Isparta'lı kadınlar hem stres atıyorlar hem enerji topluyorlar

05.01.2022 17:04
Isparta'lı kadınlar hem stres atıyorlar hem enerji topluyorlar

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik step, aerobik ve plates kursu düzenleniyor.

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik step, aerobik ve plates kursu düzenleniyor. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde(IBKM) sağlıklı yaşam için açılan kursa ilgi yoğun oldu.

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nce özellikle pandemi döneminde hareketsiz kalan ve iş hayatında masa başında çalışarak yaşam süren kadınlara yönelik step, aerobik ve plates kursu düzenleniyor. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde hafta içi her gün 2 grup ve çalışanlar için de haftada 2 gün akşam grubu olmak üzere düzenlenen kursa yoğun ilgi gösteriliyor.

Kadınlar kursta Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü step, aerobik ve plates eğitmeni Tuğçe Aslan Kapılı eşliğinde hareketsiz kalan kas gruplarını sporla aktive haline getiriyor ve böylelikle sağlıklı bir vücuda sahip olabilme imkanına kavuşuyor. Doğru nefes egzersizleri ve doğru kas gruplarına yönelik çalışmalarla da vücudun gelişimi sağlanıyor.

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Step, Aerobik ve Plates Eğitmeni Tuğçe Aslan Kapılı, pandemiyle birlikte insanların hareketlerinin de kısıtlandığını belirterek, Isparta Belediyesi'nin vatandaşlara spor yapma imkanı sunduğunu söyledi. Kursun hafta içi her gün farklı gruplar eşliğinde gerçekleştirildiğine değinen Tuğçe Aslan Kapılı, "Sabah gruplarımız ile çalışanlar için akşam derslerimiz devam ediyor. Öncelikle amacımız estetik kazanabilmenin yanı sıra sağlıklı yaşam, doğru nefes alabilme ve bugüne kadar hiç çalışmayan kaslarımızı çalıştırmaya yönelik. Kadınlarımız kendilerine 24 saatten 1 saat ayırabilmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Belediye Başkanımıza böyle bir hizmet sundukları için kadınlarımız adına teşekkür ediyorum. Ortamımız çok temiz ve nezih. Pandemi döneminde böyle temiz bir salonda sporumuzu yapabiliyoruz" dedi.

Kursa katılan kadınlar pandemi döneminde çok aktivite yapamadıklarını ve bu süreçte çok fazla hareketsiz kaldıklarını belirttiler. Step, aerobik ve plates kursunun düzenlenmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürlerini ileten kadınlar, "Arkadaş topluluğumuzla böyle bir aktiviteye katıldık. Bu etkinlik sayesinde motivasyonumuzda arttı. Kurs sayesinde hareket ediyoruz. Kurstan çok memnunuz. Stres atıyoruz, enerjiğiz. Step ve aerobik yapıyoruz. Eski günlerimize dönüp hareketi tekrar hayatımıza katmak için geldik. Sayın başkanımıza böyle bir organizasyondan dolayı teşekkür ederiz. Burada hem sosyalleştik hem de güzel arkadaşlıklar edindik. Severek geliyoruz" diye konuştular. - ISPARTA

Isparta'lı kadınlar hem stres atıyorlar hem enerji topluyorlar

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Pandemi, gençlik, Pilates, Isparta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta'lı kadınlar hem stres atıyorlar hem enerji topluyorlar - Son Dakika Spor


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