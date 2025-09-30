Israel-Premier Tech Giro dell'Emilia'dan Çıkarıldı - Son Dakika
Israel-Premier Tech Giro dell'Emilia'dan Çıkarıldı

30.09.2025 17:55
İsrail'in bisiklet takımı, güvenlik nedenleri nedeniyle Giro dell'Emilia'dan çıkarıldı.

İsrail'in "Israel-Premier Tech" bisiklet takımı, İtalya'da düzenlenecek Giro dell'Emilia bisiklet yarışından çıkarıldı.

İSRAİL GÜVENLİK AMACIYLA ÇIKARILDI

Giro dell'Emilia'nın organizatörlüğünü yapan GS Emilia'nın başkanı Adriano Amici yaptığı açıklamada, çıkarılma kararının sporcuların, teknik personelin ve seyircilerin güvenliği için yapıldığını belirtti. Kamu güvenliği nedeniyle bu kararı almak zorunda olduklarını belirten Amici, hem Israel-Premier Tech sürücüleri hem de diğer sürücüler için çok fazla tehlike olabileceğini vurguladı.

YARIŞ 4 EKİM'DE

Her yıl Bologna'da düzenlenen Giro dell'Emilia yol bisiklet yarışı bu sene 4 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: AA

