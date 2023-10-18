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İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması spor dünyasını da ayağa kaldırdı: Zulme karşı susmayacağım - Son Dakika

İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması spor dünyasını da ayağa kaldırdı: Zulme karşı susmayacağım

Son Güncelleme: 18.10.2023 08:43

İsrail'in Filistin halkına saldırıları günlerdir devam ederken, iki hastanenin bombalanması sonrası milyonlar ayaklandı. Hayatını kaybedenler için spor dünyası da tek ses oldu ve İsrail'e tepki gösterdi. Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun "Şimdi susarsam, ömrüm boyunca vicdanım rahat olmayacak. Bu katliama ve yıllardır bitmeyen zulme karşı susmayacağım." sözleri büyük takdir topladı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybederken spor dünyası da yaşananlara tepki gösterdi.

Spor dünyasının İsrail'in hastaneyi vurmasına tepkisi şöyle:

FENERBAHÇE

"Savaş son bulsun! Masum insanlara yapılanı kabul etmiyoruz, Gazze'de hastanelere düzenlenen saldırıyı kınıyoruz! Günlerdir yaşanan savaşta ve son saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması spor dünyasını da ayağa kaldırdı: Zulme karşı susmayacağım

GALATASARAY

"Gazze'de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması kesinlikle kabul edilemez!Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını canıyürekten temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz."

İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması spor dünyasını da ayağa kaldırdı: Zulme karşı susmayacağım

BEŞİKTAŞ

"Gazze'de İki Hastaneye Düzenlenen Bombalı Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz. Gazze'de iki hastanenin bombalanması neticesinde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz. Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini, bölgede barışın ve huzurun hüküm sürmesini temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması spor dünyasını da ayağa kaldırdı: Zulme karşı susmayacağım

TRABZONSPOR

"Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Gazze'de hastaneye yapılan saldırı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. İşgal sonucu evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği anlamına gelir ve asla kabul edilemez. Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması spor dünyasını da ayağa kaldırdı: Zulme karşı susmayacağım

ARDA TURAN

"İsrail sivilleri, masum çocukları öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak. İnsanlık bu acıyla, bu vahşetle yaşayamaz. İsrail'in insanlığa karşı suçları durdursun!"

İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması spor dünyasını da ayağa kaldırdı: Zulme karşı susmayacağım

MESUT ÖZİL

"Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kabus! İnsanlık nerede?"

İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması spor dünyasını da ayağa kaldırdı: Zulme karşı susmayacağım

KEREM AKTÜRKOĞLU

"Çocukların, sivillerin, hiçbir suçu olmayan binlerce insanın gözlerimizin önünde katledilmesine sessiz kalamayız. Hastanelerin, camiilerin, evlerin bombalar altında kalması kabul edilemez. Şimdi susarsam, ömrüm boyunca vicdanım rahat olmayacak. Bu katliama ve yıllardır bitmeyen zulme karşı susmayacağım."

İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması spor dünyasını da ayağa kaldırdı: Zulme karşı susmayacağım

MERİH DEMİRAL

"Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor."

İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması spor dünyasını da ayağa kaldırdı: Zulme karşı susmayacağım

SERDAR AZİZ

İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması spor dünyasını da ayağa kaldırdı: Zulme karşı susmayacağım

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Son Dakika Spor İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması spor dünyasını da ayağa kaldırdı: Zulme karşı susmayacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması spor dünyasını da ayağa kaldırdı: Zulme karşı susmayacağım - Son Dakika
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