ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi - Son Dakika
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ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

20.06.2022 18:22

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, Konya'da skeet final atışlarıyla devam etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, Konya'da skeet final atışlarıyla devam etti.

Konya Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda, 19 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun altıncı gününde atıcılar, madalya için mücadele verdi.

Skeet final atışlarında, kadınlarda Kuveyt'ten Eman Al-Shamaa birinci, Türkiye'den Nur Banu Balkancı ikinci, Azerbaycan'dan Nurlana Jafarova üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde ise Kuveyt'ten Mansour Al Rashidi birinci, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Saif Bin Futais ikinci, Katar'dan Rashid Saleh Al-Atba üçüncü oldu.

Müsabakaları, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ile birlikte takip etti.

Türkiye'nin 16 sporcuyla temsil edildiği organizasyon, yarın düzenlenecek skeet karışık takım sıralama müsabakası ve skeet karışık takım finali ile sona erecek.

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ISSF Plak Atışları Grand Prix'i skeet sıralama atışlarıyla devam ediyor ISSF Plak Atışları Grand Prix'i skeet sıralama atışlarıyla devam ediyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi - Son Dakika
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