İstanbul, Avrupa Para Gençlik Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Spor

İstanbul, Avrupa Para Gençlik Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak

İstanbul, Avrupa Para Gençlik Oyunları\'na Ev Sahipliği Yapacak
23.06.2025 22:46
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21-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek EPYG, 31 ülkeden 700 sporcu ile gerçekleşecek.

İstanbul 21-28 Temmuz tarihleri arasında, Türkiye'de ilk kez çoklu branşlı bir Paralimpik spor organizasyonu olan Avrupa Para Gençlik Oyunları'na (EPYG) ev sahipliği yapacak.

Avrupa Para Gençlik Oyunları, Avrupa Paralimpik Komitesi'nin 7. kez düzenlediği ve bugüne kadarki en yüksek katılımlı EPYG olma özelliğini taşıyor. Bu yıl, 31 ülkeden 700'ü sporcu olmak üzere 1200'ün üzerinde katılımcı, TS Basketbol, Boccia, Goalball, Para Judo, Para Tekvando, Para Atletizm, Para Yüzme, Para Okçuluk (bu branş oyunlar kapsamında ilk kez düzenlenecek) ve Para Masa Tenisi olmak üzere toplam 9 branşta mücadele edecek. Müsabakalar, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde, atletizm yarışmaları ise ENKA Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "EPYG 2025, sadece spor müsabakalarıyla sınırlı kalmayacak; sporcular ve takımlar, yaklaşık 20 farklı ulusal ve uluslararası kurumun katkısıyla düzenlenecek Keşif Programı (Discovery Program) kapsamında, sporun yanı sıra eğitim, mental sağlık, temiz spor, medya eğitimi ve güvenli ortam gibi birçok alanda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. Ayrıca, Avrupa Paralimpik Komitesi Sporcu Konseyi üyeleri ve çeşitli paydaşlarla bir araya gelme fırsatı yakalayacaklar. Bu yıl ayrıca, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Ukrayna ilk kez EPYG'de yer alacak. İstanbul'daki yerel topluluk da bu büyük organizasyona büyük ilgi gösterdi; gönüllü başvuruları yalnızca İstanbul'dan değil, Türkiye'nin dört bir yanından geldi ve 200 gönüllü pozisyonu için 2 bin üzerinde başvuru alındı" denildi.

Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel, "İstanbul 2025'in, Avrupa'nın en büyük çok branşlı Paralimpik Gençlik Oyunları'nda yeni bir sayfa açacağına inanıyoruz. EPYG, 2011'de 13 ülkeden 260 sporcuyla başlamıştı; bugün ise bölgedeki Paralimpik sporun büyümesi ve gelişimi için en önemli platformlardan biri haline geldi. Keşif Programı (Discovery Program) ile de sporun ötesinde, sporcuların ve toplulukların kişisel, sosyal ve mesleki gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm paydaşlarımıza ve özellikle Yerel Organizasyon Komitesi'ne teşekkür ediyoruz. Temmuz ayında tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve gönüllülerimizi bir arada görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Murat Aksu: "2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma vizyonuna önemli bir referans olacak"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ise şunları söyledi:

"Avrupa Para Gençlik Oyunları'na İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu organizasyon, genç Paralimpik sporcularımızın yeteneklerini sergilemeleri için bir platform olmanın ötesinde, Paralimpik hareketin ruhunu ve değerlerini paylaşmak, Avrupa'da dayanışma ve kapsayıcılığı güçlendirmek için de önemli bir fırsat. Türkiye olarak, Paralimpik ailemizin büyümesine ve gelişmesine destek olmaya, genç sporcularımızı ilham vermeye ve onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmaya kararlıyız. Aynı zamanda, adaylık süreci devam eden, ülkemizin 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma vizyonuna önemli bir referans olacak bu oyunları düzenlemekten dolayı da çok memnunuz. İnanıyoruz ki, İstanbul'da ağırlayacağımız genç sporcular, Los Angeles 2028 ve Brisbane 2032 Paralimpik Oyunları'nda ülkelerini ve Avrupa'yı gururla temsil edecek geleceğin şampiyonları olacaklar. Onların yolculuğunun bir parçası olmak, ülkemiz ve Avrupa Paralimpik hareketi için büyük bir onur ve motivasyon kaynağıdır. Aynı zamanda, İstanbul'un enerjisini, kültürel zenginliğini ve misafirperverliğini tüm katılımcılarla paylaşacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, tüm sporcuları, antrenörleri, gönüllüleri ve sporseverleri bu büyük buluşmaya davet ediyoruz. Hep birlikte, Paralimpik sporun geleceğini şekillendirecek ve yeni başarı hikayeleri yazacağız. Herkesi İstanbul'a bekliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbul, Avrupa Para Gençlik Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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