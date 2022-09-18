İstanbul Başakşehir - Fatih Karagümrük: 0-0

STAT: Fatih Terim
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Gökhan BilirİSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia (Dk. 57 Berkay), Mahmut, Traore (Dk. 86 Okaka), Deniz (Dk. 86 Aleksic), Chouiar (Dk. 65Szysz), Keny (Dk. 57 Serdar) FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih (Dk. 25. Biraschi), Dresevic, Baniya, Caner, Shukurov, Ozdoev (Dk. 86 Caulker), Jimmy, Borini, Kouassi (Dk. 86 Burak), Diagne (Dk. 79 Colley) KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+3 Mahmut (İstanbul Başakşehir) - Dk. 90+5 Shukurov (Fatih Karagümrük)SARI KARTLAR: Ozdoev, Shukurov (Fatih Karagümrük)
Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Medipol Başakşehir, evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli takım puanını 14'e yükseltirken, deplasman ekibi ise puanını 6 yaptı.
35'inci dakikada Chouiar'ın pasında Traore'nin yerden şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi. 45+6'ncı dakikada Karagümrük'ün kazandığı duran topta kaleyi cepheden gören pozisyonda Caner'in sert şutunda kaleci Volkan'ın kurtarışında dar açıdan Jimmy pozisyonu tamamlamak istedi ancak top auta çıktı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 54'üncü dakikada Karagümrük'ün korner atışında Caner'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kouassi'nin ceza sahası içinde Traore'yi geçerek çektiği sert şut direkten döndü. 64'üncü dakikada Caner'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği sert ortada Başakşehir'in ıska geçtiği topta Kouassi'nin sert şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi. 68'inci dakikada Lima'nın sol çaprazdan sert şutunda önce üst direğe, sonra çizgiye çarpan top oyun alanına geri döndü.
Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
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