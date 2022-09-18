Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Medipol Başakşehir, evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli takım puanını 14'e yükseltirken, deplasman ekibi ise puanını 6 yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İstanbul Başakşehir - Fatih Karagümrük: 0-0 - Son Dakika

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