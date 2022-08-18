Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

18.08.2022 22:41
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Jerome Brisard, Erwan Finjean, Alexis Auger (Fransa)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 75 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 86 Aleksic), Biglia, Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Ahmet Touba), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jerome Brisard, Erwan Finjean, Alexis Auger (Fransa)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 75 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 86 Aleksic), Biglia, Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Ahmet Touba), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 72 Deniz Türüç), Münir (Dk. 86 Szysz), Okaka

Antwerp: Butez, Almeida, Alderweireld, Pacho, de Laet (Dk. 62 Bataille), Alhassan Yussuf, Ekkelenkamp (Dk. 76 Scott), Nainggolan (Dk. 87 Miyoshi), Vines, Gerkens (Dk. 62 Verstraete), Frey

Goller: Dk. 54 Münir (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Almeida (Antwerp)

Sarı kartlar: Dk. 37 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Frey, Dk. 53 Pacho, Dk. 51 Gerkens (Antwerp)

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Belçika temsilcisi Antwerp ile 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir yarı sahasının ortalarında topla buluşan Nainggolan'ın sert şutunu kaleci Volkan Babacan son anda kornere çeldi.

54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Münir, rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi. Münir'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp ağlara gitti: 1-0.

87. dakikada Antwerp beraberliği yakaladı. Vines'ın ceza sahasına gönderdiği topa Almeida kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

90+3. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Szysz'nin sağ kanattan penaltı noktasına yaptığı ortada Ahmed Touba topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Butez de kaldı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

YORUMLAR
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İstanbul Başakşehir - Royal Antwerp: 1-1 İstanbul Başakşehir - Royal Antwerp: 1-1 UEFA Avrupa Konferans Ligi: Başakşehir: 0 Royal Antwerp: 0 (Maç devam ediyor) UEFA Avrupa Konferans Ligi: Başakşehir: 0 Royal Antwerp: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: AA

Volkan Babacan, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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