İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Süper Ligi\'nde şampiyon oldu

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları sona erdi

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta 3-2 mağlup oldu. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Ligdeki diğer maçların sonuçları ve puan durumu da açıklandı.