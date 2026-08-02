İstanbul'da Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 22 ülkeden 153 sporcunun katılımıyla büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda 22 ülkeden 67 kadın ve 86 erkek olmak üzere toplam 153 sporcu, Burhan Felek Spor Kompleksi'nde mücadele edecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun düzenleyeceği şampiyonada sporcular, eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run disiplinlerinde bireysel ve takım kategorilerinde Avrupa şampiyonluğu için yarışacak.

9 Ağustos Pazar günü sona erecek organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:

Kadınlar: İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Tulya Kesebir, Ebrar Çalışkan, Yaren Kalender, Tuana Özgür, Zeynep Ay

Erkekler: Buğra Ünal, Eren Kıvanç Taşyaran, Muhammed Emir Kurtulan, Jan Demir Vurdum, Arda Meriç, Ali Akaydın, Barış Doğu Çelik, Mehmet Doruk Özkan

Gözler İlke Özyüksel'de

Milli sporcu İlke Özyüksel, Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda üçüncü madalyasını kazanmak için mücadele edecek.

Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını 2016'da Bulgaristan'da üçüncü olarak kazanan 29 yaşındaki milli sporcu, 2017'de Belarus'ta da bronz madalyanın sahibi oldu.

İlke, 2022 Dünya Şampiyonası'nda bireysel ve karışık bayrak yarışlarında bronz madalya kazanırken 2023 Dünya Kupası Finalleri'ni gümüş, 2024 Dünya Kupası Finalleri'ni ise bronz madalyayla tamamladı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda beşinci, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise altıncı olan milli pentatlet, İstanbul'daki organizasyonda kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu hedefleyecek.

Türkiye ilk kez ev sahibi

Türkiye, modern pentatlonda büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyon, Avrupa'nın önde gelen modern pentatletlerini İstanbul'da buluşturacak.

Şampiyona boyunca sporcuların yanı sıra Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu yetkilileri, uluslararası hakemler ve basın mensupları da organizasyonda yer alacak.

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nın İstanbul'un spor turizmine ve uluslararası organizasyon kapasitesine de katkı sağlaması bekleniyor.

"İlk kez Avrupa Şampiyonası düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

İstanbul'da Avrupa'nın en iyi sporcularını ağırlayacaklarını dile getiren Aydın, "22 ülkeden 153 elit sporcunun 3-9 Ağustos tarihlerinde Burhan Felek Spor Kompleksi'nde madalya mücadelesine tanıklık edeceğiz. Ülkemiz adına tarihimizde ilk kez modern pentatlonda büyüklerde Avrupa Şampiyonası düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk modern pentatlonunun uluslararası alanda önemli bir konuma geldiğini vurgulayan Aydın, "Türk modern pentatlonu artık dünyada da söz sahibi ülkeler arasına girmeye başladı. İşte bu yüzden ülkemizdeki Avrupa Şampiyonası'nı çok önemsiyoruz. Hiç şüphesiz birbirinden çekişmeli yarışmalara 7 gün boyunca tanıklık edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'da Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

12:00
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale Görüntüler infial yarattı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı
11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
11:02
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
10:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
10:54
e-Devlet’ten bomba bir hizmet daha Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
10:46
Özür diledi ama kurtulamadı Zabıta tezgâhını kaldırdı
Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 12:26:40. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.