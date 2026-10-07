İstanbul'da düzenlenecek Balkan Ritmik Cimnastik Şampiyonası'na 113 sporcu katılacak

İstanbul'da düzenlenecek Balkan Ritmik Cimnastik Şampiyonası'na 113 sporcu katılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
9-11 Ekim'de İstanbul Kartal'daki Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacak Balkan Ritmik Cimnastik Şampiyonası'na 9 ülkeden 113 sporcu katılacak. Şampiyonada Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.
Balkan Ritmik Cimnastik Şampiyonası, 9-11 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Kartal Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki organizasyona, 9 ülkeden 113 sporcu katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi Damla Sel, Olivia Nihal Aksoy, Nil Özşehir, Asel Lina Şahin, Mira Öztürk, Nil Deniz Tarhan, Elif Şura Güner, Zeyneb Ada Mahmutoğlu, Alya Arslan, Yağmur İşbuyuran, Öykü Özoğuz, Azra Şendemirci, Ayşe Erva Şahin ve Zeynep Alan temsil edecek.
Kaynak: AA
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