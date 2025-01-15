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İstanbul'da Genç Atletizm Yarışları

İstanbul\'da Genç Atletizm Yarışları

İstanbul'da 14 ve 16 yaş altı atletizm salon il deneme yarışları yapıldı, sporcular çeşitli branşlarda mücadele etti.

15.01.2025 17:01
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İstanbul'da Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından 14 ve 16 yaş altı atletizm salon il deneme yarışları gerçekleştirildi.

Bakırköy Ataköy Atletizm Spor Salonu'ndaki yarışmalarda kadın ve erkek sporcular, koşu, engelli koşu, yürüyüş, yüksek atlama, sırıkla atlama, uzun atlama, 3 adım atlama ve gülle atma branşlarında mücadele etti.

Yarışta 60 metre koşu branşında 14 yaş altı kadınlarda Leyla Özkut, 8.39 ile birinci, Azra Usta 8.51 ile ikinci, Zeynep Nisa Uzun ise 8.64 ile üçüncü oldu.

1000 metre koşu branşında 14 yaş altı kadınlarda Sümeyra Buse Albay 3.14.47 ile birinci, Aylin Sude Savaş 3.20.78 ile ikinci, Rojbin Kurt ise 3.24.07 ile üçüncü olmaya hak kazandı.

Uzun atlamada 14 yaş altı kadınlarda Elif Yağmur Sezen 4,59 metre ile birinci, Melek Filiz 4,52 metre atlayışla ikinci, Asya Gündüz de 4,44 metreyle üçüncü bitirdi.

Yarışta 60 metre branşında 14 yaş altı erkeklerde Batuhan Efe Dursun 7.99 ile birinci, Bera Demir 8.08 ile ikinci, Cem Berk Alp ise 8.25 ile üçüncü oldu.

200 metre branşında 14 yaş altı kızlarda Leyla Özkut 28.33 ile birinci, Berra Akkuzu 28.63 ile ikinci, Azra Usta 28.71 ile üçüncü bitirdi.

Uzun atlamada 14 yaş altı erkeklerde Mehmet Aras Ural 4,83 metre ile birinci, Poyraz Kondur 4,44 metre ile ikinci, Ali İhsan Soylu ise 4,37 metre ile üçüncü sırada yarışı tamamladı.

16 yaş altı kızlarda üç adım atlamada Zeynep Mete 10,33 metre ile birinci, Sena Yeşilyurt 10,06 metreyle ikinci, Almina Uygur 9,87 metre ile üçüncü oldu.

16 yaş altı kızlarda 60 metre koşuda Rubi Nur Cansun 8.18 ile birinci, Ceyda Topaç 8.39 ile ikinci, Şevval Koltuk 8.68 ile üçüncü tamamladı.

300 metre koşuda 16 yaş altı kızlarda Melike Ateş 45.90 ile birinci, Beren Su Abalı 46.22 ile ikinci, İklime Erol 47.42 ile üçüncü bitirdi.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu Esma Kul da yarışmada 14 yaş altı 60 metre ile 200 metre koşu branşlarında ter döktü. Kul, 60 metreyi 9.48, 200 metreyi de 32.96'lık dereceyle tamamladı.

Kaynak: AA

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