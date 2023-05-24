İstanbul'da gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında maç öncesi sahne alacak şarkıcılar belli oldu - Son Dakika
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İstanbul'da gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında maç öncesi sahne alacak şarkıcılar belli oldu

24.05.2023 19:44

10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finali öncesinde, Anitta ve Burna Boy sahne alacak.

10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline günler kala dev maç öncesi sahne alacak sanatçılar da belli oldu.

Anitta

ANITTA VE BURNA BOY

Saat 22.00'de başlayacak final karşılaşması öncesinde Anitta ve Burna Boy sahneye çıkacak. Dünyanın dört bir yanında hayranları olan Anitta İstanbul'daki final için, "Çok mutluyum ve Burna Boy ile aynı sahneyi paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Unutulmaz bir gösteri sunacağız. 10 Haziran'da bizimle olun. Bunu kaçırmak istemezsiniz" dedi.

Burna Boy

İKİ TÜRK SAHADA

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ve Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan, İstanbul'daki finalde kupa için kozlarını paylaşacak.

YORUMLAR
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Son Dakika Spor İstanbul'da gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında maç öncesi sahne alacak şarkıcılar belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında maç öncesi sahne alacak şarkıcılar belli oldu - Son Dakika
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