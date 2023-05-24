İstanbul'da gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında maç öncesi sahne alacak şarkıcılar belli oldu

10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline günler kala dev maç öncesi sahne alacak sanatçılar da belli oldu.
Saat 22.00'de başlayacak final karşılaşması öncesinde Anitta ve Burna Boy sahneye çıkacak. Dünyanın dört bir yanında hayranları olan Anitta İstanbul'daki final için, "Çok mutluyum ve Burna Boy ile aynı sahneyi paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Unutulmaz bir gösteri sunacağız. 10 Haziran'da bizimle olun. Bunu kaçırmak istemezsiniz" dedi.
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ve Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan, İstanbul'daki finalde kupa için kozlarını paylaşacak.
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