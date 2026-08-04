İstanbul\'da Modern Pentatlon Yarı Finale İki Türk

İSTANBUL'un ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcular İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Sıdal Aslan, kadınlarda yarı finale yükseldi.

Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası, Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Şampiyonada A ve B grubunda 30'ar sporcu yarı finale yükselme mücadelesi verdi. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, bin 443 puanla grubunu 7'nci sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. B Grubu'nda mücadele eden Sıdal Aslan ise bin 403 puanla 17'nci sırayı alarak ve yarı finale çıktı.

Kadınlar yarı final mücadelesi ise 6 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Şampiyonada yarın ise erkeklerin eleme maçlarıyla kadınların yarı final eskrim sıralaması yapılacak.

Şampiyonda yarı finale kalan kadın sporcular şöyle:

Türkiye: İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan

Belarus: Mariya Gnedtchik, Viyaleta Hureyeva, Milkana Piavets, Iryna Prasiantsova, Anastasiya Arol

Büyük Britanya: Emma Whitaker, Kerenza Bryson, Charlie Follett, Chloe Johnson, Olivia Green, Poppy Clark

İtalya: Valentina Martinescu, Ludovica Montecchia, Elena Michelli, Aurora Tognetti

Rusya: Alisa Melikhova, Iuliia Borovkova, Viktoriia Sazonova, Yana Soloveva

İsviçre: Anna Jurt, Florina Jurt, Jurt Katharina, Vivienne Meyer

Macaristan: Rita Erdos, Blanka Bauer, Blanka Guzi

Fransa: Louison Cazaly, Derval Mathilde, Rebecca Castaudi

Polonya: Hanna Jakubowska, Malgorzata Karbownik

İsveç: Marlena Jawaid

Ukrayna: Iryna Boicheniuk

Litvanya: Gintare Aleksandravice