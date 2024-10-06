İstanbul'da Renkli Koşu Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

İstanbul'da Renkli Koşu Etkinliği Gerçekleşti

İstanbul\'da Renkli Koşu Etkinliği Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum etkinliğinin 'Renkli Koşu' temalı Avrupa etabı, Yenikapı'da yapıldı ve yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Koşucular renkli boyalarla renklendirilen parkurda keyifli anlar yaşadı.

06.10.2024 15:35  Güncelleme: 15:45
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un etkinliklerinden biri olan İstanbul'u Koşuyorum'un 'Colour Run' (Renkli Koşu) temalı Avrupa etabı, bugün Yenikapı'da yapıldı. 5K ve 10K kategorilerinde düzenlenen yarışlarda bu yıl yaklaşık 4 bin kişi ter döktü.

Sağlığa zararı olmayan boyaların havaya püskürtülmesiyle başlayan yarış, rengarenk geçti. Koşucular renkli bir atmosferde parkur boyunca eğlenceli dakikalar yaşadı.

13 farklı yaş grubunda gerçekleştirilen İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı; Yenikapı, Kumkapı, Cankurtaran, Sarayburnu ve Gülhane'yi kapsayan Tarihi Yarımada güzergahında gerçekleşti. Sporcular şehrin kültürel zenginlikleriyle dolu bu eşsiz rotada hem rekabetin hem de sporun keyfini çıkardılar.

10K'da erkeklerde Abdullah Tuğluk, kadınlarda Özlem Kaya birinci oldu

İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabının 10K kategorisinde erkekler klasmanında şampiyon Abdullah Tuğluk oldu. İkinci Abdulhalik Çağıran olurken, Salih Teksöz yarışı üçüncü tamamladı. Kadınlar klasmanında ise 10K yarışının galibi Özlem Kaya oldu. Kaya'yı Esmanur Yılmaz ve Ezgi Kaya takip etti. 10K koşusunda birincilere 10 bin, ikincilere 8 bin, üçüncülere 6 bin, dördüncülere 5 bin, beşincilere 4 bin TL para ödülü verildi.

5K kategorisinde ise erkeklerde zafere Bilal Çeçen ulaştı. Muhammed Batuhan Çekiç yarışı ikinci tamamlarken, Kenan Kılıç ise üçüncü oldu. 5K kadınlarda ipi göğüsleyen isim Maria Kolpakova oldu. Kolpakova'yı Gülsün Adıgüzel ve Gülşen Acar takip etti.

Yarıştaki 13 farklı yaş kategorisinde ilk 3'e girmeyi başaran sporculara da kupa ve madalya takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbul'da Renkli Koşu Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika

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