İstanbul\'da Sporda Sağlık Zirvesi

Spor

Sporda Sağlık Zirvesi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Üniversitesinin Beşyol Halit Aydın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Ozan Balaban, eski milli basketbolcular Sinan Güler ve Semih Erden, milli para yüzücü Umut Ünlü, eski milli güreşçi Cenk İldem, uzman diyetisyen Şengül Sangu Talak ile davetliler katıldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, zirveye katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Abdi İpekçi Spor Salonu yıkıldıktan sonra yeni teknolojiyle beraber yeni bir salon yapıldı. Alt yapılarımızın da yararlanması amacıyla salonlarımız var. Basketbola katkı sağlayacak paydaşları bir araya getirdik. Kulüplere destek anlamında güçlü bir federasyon olmamız gerekiyor. Basketbol Gelişim Merkezi gibi bir tesisi kazandırdığımız için çok mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı bu tesis hayata geçemezdi." diye konuştu.

Türkoğlu, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ile ilgili, "Çok gururlanıyorum. NBA'de bizi gururla temsil ediyor. Umarım uzun süre ülkemizi temsil eder." ifadelerini kullandı.

Kötü alışkanlıklardan uzaklaşmada sporun önemine değinen Mustafa Aydın da "Spor, toplum sağlığında, ruh ve beden sağlığında, insanı doğru alışkanlıklara yönlendirmede en doğru alışkanlık. Her insan kendi konumuna, yaşına ve sağlığına göre bir şeyler bulup kendine uyarlayabilir. Organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında altın madalya kazanan milli sporcu Umut Ünlü ise "Paris Olimpiyat Oyunları'na çok kısa bir süre kala sakatlık yaşadım. Bir kolum sakatlanınca psikolojik olarak zorlandım. Daha sonra psikolojimi toparladım. Paris'te altın madalya kazandım. Bunu başaran ilk ve tek sporcuyum. Başlarken hedefim madalyalar kazanmak değildi. 'Başarılı olursam insanlar engellilere değer verir.' diye düşündüm. Ben bunu başardım. İnsanlar artık engelli değil, şampiyon olarak işaret ediyor. Gelecekte de engelliler için çalışmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi.