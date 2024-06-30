İstanbul'da Su Sporları Festivali Tamamlandı

Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un organize ettiği Su Sporları Festivali tamamlandı.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Adalar ve Maltepe'de gerçekleştirilen festivale yüzlerce sporcu katıldı.

Üç gün süren organizasyona sporseverler büyük ilgi gösterirken, yüzme, yelken ve sutopunda yapılan müsabakaların ardından birinciler belli oldu.

Yüzmede kadınlarda Nida Eliz Üstündağ, erkeklerde ise Samet Alkan şampiyonluğa ulaştı.

Yelken yarışlarında laser sınıfında genel klasmanda Sinan Uslu, kadınlarda da Naz Tulumcu ilk sırada yer aldı. Optimist sınıfında ise genelde Kerem Çifter, kadınlarda Alize Duru Birinkulu zirvenin sahibi oldu.

Sutopu finalinde ise Uludağ Olimpik Spor Kulübü'nü 9-5 yenen İTÜ, şampiyonluğu elde etti.