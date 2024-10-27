İstanbul\'da Uluslararası Buz Hokeyi Turnuvası Yapıldı

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Rusya Buz Hokeyi Federasyonu ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun himayesindeki Uluslararası Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Buz Adası'nda yapılan organizasyonda Rusya'dan SKA-1946 ekibi ile Türkiye'den İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Zeytinburnu Belediyespor ve Buzadam takımları yer aldı.

İstanbul'da ilk kez organize edilen 3'e 3 formatındaki turnuvada bütün takımlar birbirleriyle karşı karşıya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1, Zeytinburnu Belediyespor'u 2-1 ve Buzadam'ı 4-1 mağlup eden Rus ekibi SKA-1946, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Rusya Buz Hokeyi Federasyonu ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu arasında daha önce imzalanan anlaşma doğrultusunda iki ülke federasyonları, buz hokeyinin gelişmesi için iş birliği anlaşmasına gitmişti.

Antrenör gelişim programı dahilinde Milli takım antrenörü Yavuz Karakoç, Rusya Milli Takımı'nda da yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

SKA-1946'nın başantrenörü German Titov ile Rusya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü ve Türkiye Milli Takımlar yardımcı antrenörü Yavuz Karakoç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Titov: "Her şeyin iyi ve ileriye gideceğini düşünüyoruz"

İstanbul'a ilk kez geldiğini söyleyen German Titov, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirterek "Bu kadar güzel olacağını hiç beklemiyordum. Bizi Boğaz'a götürdüler. İnanılmaz güzel bir şehir ve inanılmaz güzel bir ülke. Burada her şeyin iyi ve ileriye gideceğini düşünüyoruz. Türkiye'deki arkadaşlarımıza bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz ki buz hokeyi Türkiye'de futbol ve basketbol kadar popüler olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üst seviyeye çıkacağına emin olduğunu vurgulayan Titov, şöyle devam etti:

"Bunu toplantılarda da konuştuk. 25-30 sene önce Almanya'da veya İsviçre'de buz hokeyi yoktu. Ama şu anda onların oyuncuları ABD'nin, Kanada'nın ve Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde forma giyiyor. Türkiye, bu ülkelerden çok daha potansiyelli. Buradaki turnuva için de çok heyecanlıyım. Çünkü Türk sporcuları çok merak ediyorum. Gelişme konusunda herkese bol şans diliyorum."

Karakoç: "Şu anda güzel bir ortamdayız ve inşallah devamı gelir"

Yavuz Karakoç ise bu tarz turnuvaların daha da fazla olmasını istediğini belirterek şöyle konuştu:

"Rusya'nın en iyi takımının buraya gelmesi bizim için muazzam bir durum. Onlar da çok şaşırıyor. Dün bir arkadaş '2-3 sene önce İstanbul'a gelip hokey oynayacaksın deseler gülerdim.' dedi. Ben de kendisine '2-3 sene önce sen Rusya'da çalışacaksın deselerdi ben de gülerdim.' dedim. Şu anda güzel bir ortamdayız ve inşallah devamı gelir. Daha da üst seviyeye gelmemiz için bizi destekleyeceklerini söylediler. Biz de onların bize kattıklarıyla çalışmalarımızı geliştiririz diye umut ediyorum."