İBB ve Spor İstanbul\'un düzenlediği Uluslararası Haliç Kürek Yarışları sona erdi

Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Spor İstanbul'un düzenlediği Uluslararası Haliç Kürek Yarışları sona erdi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen, 28 kulüpten 110 takım ve yaklaşık 500 sporcunun mücadele ettiği yarışların ikinci gününde final müsabakaları yapıldı.

Yarışların final gününü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBBSK Başkanı Fatih Keleş, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Düzgün de takip etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, su sporlarının daha çok geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Herkesi kürek sporu yapmaya davet ediyorum, kürek sporunu çok destekliyorum. Haliç Su Sporları Merkezi buranın ana merkezi ama İstanbul'un farklı noktalarında kürek sporunun yapıldığı kulüpleri destekleyeceğiz, Marmara Denizi ve Haliç'te bir noktayı daha hayata geçirerek yaygınlaşmasını sağlayacağız. Kürek sporunda kulüplerin sayısını da artırarak dünya, Avrupa, olimpiyat şampiyonları yetiştirmek, onların yolunu açmak istiyoruz. Her tarafımız deniz ama su sporlarında arzu ettiğimiz yerde değiliz. Bunu daha yukarılara taşımalıyız." diye konuştu.

2027 Avrupa Oyunları protokolünün bu ay içinde Roma'da imzalanacağını kaydeden İmamoğlu, "2027 Avrupa Oyunları'nın belki de en fantastik, en özel sayfalarından birisi de su sporları olacak. Bu noktada güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz, tabii esas hedefimiz 2036'da Yaz Olimpiyat Oyunları'nı bu güzel ve kadim şehirde yapmak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı'yla yaptığım görüşmede kendisine 'Evet, İstanbul'un olimpiyatlara ihtiyacı var, İstanbul bunu çok istiyor. Ama şunu söyleyeyim, olimpiyat oyunlarının da İstanbul'a ihtiyacı var. Dünyaya en güzel mesaj buradan çıkar.' demiştim." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüplerin başında İBB Spor Kulübünün geldiğini ve bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Başkan İmamoğlu, konuşmasının ardından Open 27+ Kadınlar kategorisinin kazananı Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü sporcularına madalyalarını takdim etti.

"Bu tür etkinlikler de Haliç'i yaşatmak için bir şans"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların çok güzel geçtiğini aktararak, "Haliç, İstanbul için inanılmaz bir değer. Haliç'e yaklaştığımızda onun keyfini çıkartabiliyoruz. Bu tür etkinlikler de Haliç'i yaşatmak için bir şans. Bu organizasyonun 4'üncüsünü düzenliyoruz. Genç bir etkinlik. Bence ilerleyen yıllarda çok konuşulacak bir organizasyon olacak. Takımların sayısı ve yurt dışından katılım da artacak. O yüzden heyecanımız fazla." şeklinde görüş belirtti.

2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenecek olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Onur, "2027 Avrupa Oyunları için mayısın ortasında Roma'da bir anlaşma imzalanacak. Avrupa Oyunları'nda 10 gün içerisinde 25 farklı şampiyona yapılacak. İstanbul için çok önemli bir tecrübe. Sporun içindeki insanlar için de büyük bir tecrübe. Bence İstanbul'a çok şey katacak. 2036 heyecanını yaşayan ve buna yatırım yapan belediye ve Türkiye için de çok önemli bir referans olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sonuçlar

Open 27+ mix:

1. Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü

2. Galata Kürek C

3. Boğaziçi Kürek - Suadiye Kürek

Open 27+ erkekler:

1. Moda Kürek C

2. Galata Kürek C

3. Pera Kürek

Open 27+ kadınlar:

1. Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü

2. Moda Kürek

3. Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü

Şirketler mix:

1. Turkcell Kürek Takımı A

2. Turkcell Kürek Takımı B

3. Turkcell Kürek Takımı C

Fenerbahçe, 19 yaş altında zirveyi bırakmadı

19 yaş altı kategorisinde mix, kadınlar ve erkeklerde Fenerbahçe, ortaya koyduğu performansla zirveyi kimseye bırakmadı.

19 yaş altı kategorilerinde madalya kazanan ekipler şöyle:

Erkekler:

1. Fenerbahçe Spor Kulübü

2. Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü

3. Galatasaray Spor Kulübü

Kadınlar:

1. Fenerbahçe Spor Kulübü

2. Altınboynuz Spor Kulübü B

3. İBB Spor Kulübü

Mix:

1. Fenerbahçe Spor Kulübü

2. Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü

3. Galatasaray Spor Kulübü

30'ar bin lira para ödülü

4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nda ilk üç sırayı alan ekiplerin sporcularına madalya ve kupa takdim edildi.

Open 27+ (mix, kadınlar, erkekler) ve 19 yaş altı (kadınlar, erkekler) kategorilerinde birinci olan ekipler 30 bin, ikinciler 20 bin ve üçüncüler 15 bin lira para ödülü kazandı.

Ayrıca bu kategorilerde kadınlar ve erkeklerde ayrı ayrı genel klasmanda en fazla puanı alan kulübe 30 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye 15 bin lira ödül verildi.