İstanbul'da yaşayan Sivasspor taraftarlarına Passolig kolaylığı

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletlerinin İstanbul'daki bazı kulüplerin Passolig gişelerinden satışa sunulduğu bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin Sivasspor e-biletlerinin, Beşiktaş, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Tuzlaspor ve Ümraniyespor'un statlarında bulunan Passolig gişelerinde satışına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, tüm kulüplere nazik davranışları ve yakın ilgilerinden dolayı teşekkür edildi.

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri 50 ile 100 lira arasında satışa sunulmuştu.