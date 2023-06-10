İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi büyük panik! Stat çevresinde yangın çıktı, dumanlar her yeri kapladı

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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline saatler kala stat yakınlarında yangın çıktı.

DUMAN HER YERİ SARDI

İkitelli'de 6 katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar finalin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın etrafını sardı.

VATANDAŞLARA UYARI

Binada mahsur kalan 8 işçi itfaiye görevlilerince kurtarıldı. İşçilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı. İtfaiye ekipleri, binanın üçüncü katındaki tüplerin patlama ihtimaline karşı çevredeki vatandaşları anonslarla uyarıyor.

TARAFTARLAR PAYLAŞTI

Kara dumanları gören İngiliz ve İtalyan taraftarlar kameralarına sarıldı ve o anları sosyal medyadan paylaştı.