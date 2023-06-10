İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi büyük panik! Stat çevresinde yangın çıktı, dumanlar her yeri kapladı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi büyük panik! Stat çevresinde yangın çıktı, dumanlar her yeri kapladı

10.06.2023 20:27

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finaline saatler kala İkitelli'de bir fabrikada çıkan yangın sebebiyle stat çevresini dumanlar sardı. İngiliz ve İtalyan taraftarlar o anları sosyal medyadan paylaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline saatler kala stat yakınlarında yangın çıktı.

DUMAN HER YERİ SARDI

İkitelli'de 6 katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar finalin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın etrafını sardı.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi büyük panik! Dumanlar stadın etrafını sardı

VATANDAŞLARA UYARI

Binada mahsur kalan 8 işçi itfaiye görevlilerince kurtarıldı. İşçilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı. İtfaiye ekipleri, binanın üçüncü katındaki tüplerin patlama ihtimaline karşı çevredeki vatandaşları anonslarla uyarıyor.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi büyük panik! Stat çevresinde yangın çıktı, dumanlar her yeri kapladı

TARAFTARLAR PAYLAŞTI

Kara dumanları gören İngiliz ve İtalyan taraftarlar kameralarına sarıldı ve o anları sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi büyük panik! Stadın etrafı dumanla kaplandı
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, hediyelerle geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, hediyelerle geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi büyük panik! Stat çevresinde yangın çıktı, dumanlar her yeri kapladı - Son Dakika


Son Dakika
20:17 Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun "değişim" ile ilgili sözlerine tepki: Özetle değişmeyecek tek lider benim diyor
20:13 Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun "değişim" ile ilgili sözlerine tepki: Özetle değişmeyecek tek lider benim diyor
20:07 Galatasaray'a Tielemans transferinden kötü haber
20:02 Okan Buruk'un çağrısı işe yaramadı! Youri Tielemans, yeni takımı ile el sıkıştı
20:04 İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi büyük panik! Stat çevresinde yangın çıktı, dumanlar her yeri kapladı
20:00 İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi büyük panik! Stadın etrafı dumanla kaplandı
19:58 Daha pazarlığa girişmeden 2 bin liralık kriz! Asgari ücret zammında işveren ve işçinin ters düştüğü bir konu var
19:54 Pazarlık başlamadan 2 bin liralık kriz çıktı! Asgari ücret zammında işveren ve işçi kesiminin uzlaşamadığı bir konu var
19:53 Orkun Kökçü, Benfica'ya transfer oldu
19:49 Benfica, Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 20:34:52. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi büyük panik! Stat çevresinde yangın çıktı, dumanlar her yeri kapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement