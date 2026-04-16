İstanbul Gençlik, Altekma'yı 3-0 Mağlup Etti

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Buculjevic, Ewert, Bertuğ Öndeş, Erhan Hamarat, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

İstanbul Gençlik: Sercan Yüksel Bidak, Padar, Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Caner Çiçekoğlu, Palonsky (Abdülsamet Yalçın, Majias, Emre Berat Fırat, Mert Nevzat Güneş)

Setler: 25-27, 25-27, 21-25

Süre: 99 dakika

SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci ayağında İstanbul Gençlik, deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Serideki ilk karşılaşmayı da 3-0 kazanan ve böylece 2 galibiyete ulaşan İstanbul Gençlik, 5'incilik, İzmir temsilcisi Altekma ise 7'ncilik karşılaşmaları yapacak.