İstanbul Gençlik Rize'yi Yendi

İstanbul Gençlik, Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 26. ve son haftasında konuk ettiği Rize Belediyespor'u 46-33 yendi.
Çamlıca Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk devresini de İstanbul temsilcisi, 20-16 üstün tamamladı.
Ligin ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı da İstanbul Gençlik, 40-28'lik skorla kazanmıştı.
