İstanbul Gençlikspor, CEV Challenge Kupası'nda Maccabi Yeadim Tel Aviv ile oynayacak

İstanbul Gençlikspor Voleybol Takımı, CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turunda yarın ve 18 Kasım Çarşamba günü İsrail kulübü Maccabi Yeadim Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak.

İki takım arasındaki 32'li final turu eşleşmesi, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından tarafsız saha olarak belirlenen Macaristan'ın Kecskemet kentindeki Messzi Istvan Spor Salonu'nda oynanacak.

İlk maç yarın TSİ 18.00'de, rövanşı ise 18 Kasım Çarşamba günü aynı saatte başlayacak.

İstanbul Gençlikspor, 16'lı final turuna yükselmesi halinde MOK Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-OK i-Vent Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.