İstanbul Gençlikspor, CEV Challenge Kupası'nda Maccabi Yeadim Tel Aviv ile oynayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Gençlikspor, CEV Challenge Kupası'nda Maccabi Yeadim Tel Aviv ile oynayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İstanbul Gençlikspor, CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turunda Maccabi Yeadim Tel Aviv ile Macaristan'ın Kecskemet kentindeki Messzi Istvan Spor Salonu'nda karşılaşacak. İlk maç yarın TSİ 18.00'de, rövanş ise 18 Kasım Çarşamba aynı saatte oynanacak.

İstanbul Gençlikspor Voleybol Takımı, CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turunda yarın ve 18 Kasım Çarşamba günü İsrail kulübü Maccabi Yeadim Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak.

İki takım arasındaki 32'li final turu eşleşmesi, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından tarafsız saha olarak belirlenen Macaristan'ın Kecskemet kentindeki Messzi Istvan Spor Salonu'nda oynanacak.

İlk maç yarın TSİ 18.00'de, rövanşı ise 18 Kasım Çarşamba günü aynı saatte başlayacak.

İstanbul Gençlikspor, 16'lı final turuna yükselmesi halinde MOK Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-OK i-Vent Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA
MacaristanTel AvivİstanbulSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
Mahsun Kırmızıgül’den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:09
ABD’deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
11:58
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:45:05. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul Gençlikspor, CEV Challenge Kupası'nda Maccabi Yeadim Tel Aviv ile oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android