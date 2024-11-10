İstanbul Gençlikspor Deplasmanda Kazandı - Son Dakika
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İstanbul Gençlikspor Deplasmanda Kazandı

İstanbul Gençlikspor Deplasmanda Kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nde İstanbul Gençlikspor, Akkuş'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

10.11.2024 16:49
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Salon: Akkuş

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Egecan Avcıl, Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Mitrasinovic, Didovic (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Umut Durur, Berkun Eber Üstündağ)

İstanbul Gençlikspor: Orçun Ergün, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Armin, Hasan Sıkar (Muhammed Aray, Bahadır Kuyucu, Ediz Fırıncıoğlu)

Setler: 19-25, 18-25, 25-21, 23-25

Süre: 120 dakika (32, 23, 32, 33)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbul Gençlikspor Deplasmanda Kazandı - Son Dakika

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