İstanbul Gençlikspor, evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'a 75-58 yenildi - Son Dakika
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İstanbul Gençlikspor, evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'a 75-58 yenildi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında İstanbul Gençlikspor, evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'a 75-58 yenildi. İstanbul ekibi ilk yarıyı 36-29 önde tamamlasa da Kayseri ekibi deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Mesut Öztürk, Mustafa Çeltiker, Aygün Akgül

İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 9, Damla Gezgin, Slocum 7, Guirantes 21, Collier 14, Günesh Karaoğlan, İrem Tutar 3, Şuğranur Sönmez 2, Gizem Sezer 2

Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz, Fair 13, Pelin Gülçellik 17, Jones 17, Mompremier 17, Merve Uygül, Elif Emirtekin, İnci Güçlü 3, Kaur, Bengisu Alper 8, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 17-12

Devre: 36-29

3. Periyot: 42-51

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 75-58 yendi.

Kaynak: AA
BasketbolİstanbulHalkbankKayseriSporSon Dakika

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