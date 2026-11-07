İstanbul Gençlikspor, evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'a 75-58 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında İstanbul Gençlikspor, evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'a 75-58 yenildi. İstanbul ekibi ilk yarıyı 36-29 önde tamamlasa da Kayseri ekibi deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Mesut Öztürk, Mustafa Çeltiker, Aygün Akgül
İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 9, Damla Gezgin, Slocum 7, Guirantes 21, Collier 14, Günesh Karaoğlan, İrem Tutar 3, Şuğranur Sönmez 2, Gizem Sezer 2
Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz, Fair 13, Pelin Gülçellik 17, Jones 17, Mompremier 17, Merve Uygül, Elif Emirtekin, İnci Güçlü 3, Kaur, Bengisu Alper 8, Feray Dalkılıç
1. Periyot: 17-12
Devre: 36-29
3. Periyot: 42-51
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 75-58 yendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?