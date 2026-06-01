İstanbul Kastamonuspor U13 Şampiyon Oldu

01.06.2026 13:40
İstanbul Kastamonuspor U13 takımı, ligin bitimine bir hafta kala namağlup şampiyonluğunu ilan etti.

İstanbul Kastamonuspor U13 takımı, ligde oynadığı 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak bitime bir hafta kala namağlup bir şekilde şampiyon oldu. En yakın rakibine 6 puan fark atan İstanbul Kastamonuspor, attığı 63 gole karşılık kalesinde sadece 6 gol gördü.

Şampiyonluk sonrası değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kastamonuspor Kulüp Başkanı Dr. İlker Dilek, başarının ortak emeğin ürünü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sezon boyunca çocuklarımızı tribünde ve sahada hiçbir zaman yalnız bırakmayan kıymetli velilerimize, onların gelişimi için büyük özveriyle çalışan Turan Ulutaş Hocamız başta olmak üzere tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Bugün sahada gördüğümüz mutluluk, verilen emeklerin ve gösterilen fedakarlıkların en güzel karşılığıdır. Çocuklarımızın gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm sporcularımızı, ailelerini ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum."

İstanbul Kastamonuspor yönetimi, elde edilen şampiyonluğun yanı sıra sporcuların eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak projelerle altyapı çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

