İstanbul Maratonu'nda Sert Rüzgar - Son Dakika
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İstanbul Maratonu'nda Sert Rüzgar

İstanbul Maratonu\'nda Sert Rüzgar

İ. Renay Onur, İstanbul Maratonu'nda rüzgarın etkisinin büyük olduğunu ve katılımın 40 bin olduğunu açıkladı.

03.11.2024 13:15
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İ. Renay Onur: Son yıllarda gördüğümüz en sert rüzgar vardı

'Son 10 kilometreye kadar bu tempoda gelebilmiş olabilmeleri bile büyük bir başarı'

'Bu sene de köprüyü 40 bin kişi geçmiş olacak'

Efe ALDEMİR – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – SPOR İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Rüzgara rağmen hızlı geldiler. Köprüde bayağı bir rüzgar vardı. Son yıllarda gördüğümüz en sert rüzgar vardı. Muhtemelen oradan geçen tüm atletler ciddi bir dayak yediler" dedi.

46. İstanbul Maratonu, bugün sabah saatlerinde Anadolu yakasında başladı ve Avrupa yakasında bulunan Sultanahmet Meydanı'nda sona erdi. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, maraton sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hava şartlarının bazen zorladığını ancak maratonunun genel olarak güzel geçtiğini dile getiren İ. Renay Onur, "Kısa bir yağmur aldık sabah ama neyse ki uzun sürmedi. Güzel geçti. Şu anda 42K'nın bitişindeyiz. Çok rüzgar vardı, dereceleri 4-5 dakika etkilediğini görüyoruz. 2.11.40 ile birinci geldi. Gönlümüzden geçen bir Türk sporcuyu görmek ilk 3'te. Ben 1-2 sene içerisinde uzun seneler sonra İstanbul Maratonu'nda bir Türk sporcuyu ilk 3'te ve muhtemelen Hüseyin Can'ı göreceğimizi düşünüyorum. Kadınlar kategorisinde de inşallah bir Türk atleti görüyor olacağız. Finişler devam ediyor. Bu sene bir rekor kırdık. Genel katılımda 5 bin kişiye kit dağıtmıştık. Yüzde 20'nin üzerindeydi. Keyifli bir şekilde burada diğer bitirenleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SON YILLARDA GÖRDÜĞÜMÜZ EN SERT RÜZGAR VARDI'

Rüzgar nedeniyle rekorun kırılmadığını ifade eden Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Rüzgara rağmen hızlı geldiler. Köprüde bayağı bir rüzgar vardı. Son yıllarda gördüğümüz en sert rüzgar vardı. Muhtemelen oradan geçen tüm atletler ciddi bir dayak yediler. Son 10 kilometreye kadar bu tempoda gelebilmiş olabilmeleri bile büyük bir başarı. Parkur rekorumuz yok. Ama keyifli geçiyor" diye konuştu.

'NET RAKAMI BİLİYORUZ'

Katılımın kaç kişi olduğunu sorusuna ise İ. Renay Onur şu cevabı verdi;

"Net rakamı biliyoruz. Zaten 2 senedir Köprü Başmüdürlüğü bize köprünün üzerinde maksimum 40 bin kişinin geçmesini söylüyor. Bu sebeple 5 binlik gruplar halinde geçiyoruz. Her 5 bin kişi köprünün 2'nci ayağına vardığında diğer 5 bini salıyoruz. Biraz katılımcılar bekledikleri için kızıyorlar ama biz öncesinde dakika dakika bunu ayarlıyoruz. Bu sene de 40 bin kişi geçmiş olacak köprüyü."

Kaynak: DHA

İstanbul Maratonu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Maratonu'nda Sert Rüzgar - Son Dakika

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