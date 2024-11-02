İstanbul Maratonu'nda Yabancı Atletler Zirvede - Son Dakika
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Spor

İstanbul Maratonu'nda Yabancı Atletler Zirvede

Bu yıl 46. düzenlenen İstanbul Maratonu'nda erkeklerde 34, kadınlarda ise 32 yabancı atlet birinci oldu.

02.11.2024 11:46
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Bu yıl 46. kez koşulacak İstanbul Maratonu'nda yabancı atletlerin zirvede yer alması dikkati çekiyor.

AA'nın İstanbul Maratonu'nun 46. yılı dolayısıyla hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde önceki 45 yarışın kazananlarına ve derecelere yer verildi.

Türkiye İş Bankası sponsorluğunda İstanbul'da yarın yapılacak maraton öncesi, erkeklerde şimdiye kadar düzenlenen 45 yarıştan 11'ini Türk, 34'ünü ise yabancı atletler kazandı.

İlk kez 1979 yılında koşulan ve Hasan Saylan'ın kazandığı maratonda, erkeklerde birincilikler ilk 4 yıl Türk atletler arasında paylaşıldı. Erkeklerde son yıllarda yabancı atletlerin üstünlüğü göze çarpıyor. Düzenlenen son 31 maratonda da ilk sırayı yabancı sporcular aldı.

Türk atletlerin dışında erkeklerde maratonda şimdiye kadar 17 kez Kenyalı, 7 kere Etiyopyalı, ikişer kez İngiliz ve Fransız, birer kere de Danimarkalı, Zimbabveli, Litvanyalı, Faslı, Azerbaycanlı ve Ugandalı atletler birinci geldi.

Kadınlarda tek Türk şampiyon

Organizasyonda kadınlarda maraton koşusu 1991 yılından beri düzenleniyor. Geride kalan 33 yarışın 32'inde yabancı, sadece birinde Türk atlet birinci oldu.

Türkiye adına kadınlarda tek birinciliği 1994 yılında Serap Aktaş elde ederken, Türk atletler son 29 yarıştır ilk sırayı alamıyor.

Kadınlarda yabancı atletler arasında 9 kez Etiyopyalı, 7 kez Kenyalı, 6 kez Rus, dörder kez Rumen ve Ukraynalı, birer kere de İngiliz ve Belaruslu atlet ilk sırayı aldı.

Geçen yılki maratonda birincilikleri erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda da aynı ülkeden Beatrice Cheptoo kazandı.

En iyi ve en kötü dereceler

Eski adıyla Kıtalararası Avrasya Maratonu, son 11 yıldaki ismiyle İstanbul Maratonu'nda şimdiye kadar erkeklerde en iyi dereceyi Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet gerçekleştirdi.

Kibet, 2019 yılında 2.09.44'lük derecesiyle vatandaşı Felix Kimutai'nin 2018'de elde ettiği 2.09.57'lik dereceyi geride bırakarak parkur rekorunu ele geçirdi.

Kadınlarda ise en iyi dereceyi 2018'in kazananı olan Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich yaptı. Chepngetich, 2.18.35'lik derecesiyle yarış rekoru kırdı.

Bu arada, erkeklerde ilk sırayı alanlar arasında en kötü zamanda, 1982 yılında parkuru 2.41.13 ile tamamlayan İsmail Karagöz, kadınlarda ise 1991 yılında 2.49.24 ile bitiren İngiliz Jacki Davis'e ait.

Maraton birincileri

İstanbul Maratonu'nda yıllara göre ilk sırayı alan sporcular ve dereceleri şöyle:

YılErkeklerDereceKadınlarDerece
1979Hasan Saylan2.35.39

1980Necmettin Sağlam2.36.00

1981Süleyman Sılacı2.31.40

1982İsmail Karagöz2.41.13

1983I. Tompson (İngiltere)2.23.35

1984Mehmet Yurdadön2.22.30

1985Mehmet Terzi2.12.50

1986Hanefi Atmaca2.23.20

1987J. Worsner (Danimarka)2.16.08

1988Ahmet Altun2.15.06

1989 Aydın Çeken2.27.41

1990Gazi Aşıkoğlu2.23.09

1991T. Mitchell (İngiltere)2.23.28J. Davis (İngiltere)2.49.24
1992 Cihangir Demirel2.23.28B. Aurica (Romanya)2.26.29
1993J. Ngunzu (Kenya)2.20.43E. Spetova (Rusya)2.48.10
1994B. Goromonzi (Zimbabve)2.24.58Serap Aktaş2.46.42
1995S. Langart (Kenya)2.17.26F. Sultanova (Rusya)2.34.44
1996S. Langart (Kenya)2.18.51P. Elena (Ukrayna)2.37.38
1997T. Moges (Etiyopya)2.13.37A. Barbu (Romanya)2.34.39
1998T. Moges (Etiyopya)2.15.28N. Galushka (Belarus)2.38.10
1999T. Moges (Etiyopya)2.13.55A. Barbu (Romanya)2.35.57
2000R. Josephat (Kenya)2.17.03R. A. Chirita (Romanya)2.37.39
2001T. Bedasou (Etiyopya)2.18.21L. Puskina (Ukrayna)2.38.21
2002D. Kiptanui (Kenya)2.18.42R. Dubovik (Ukrayna)2.37.20
2003B. Welashe (Etiyopya)2.18.29R. Dubovik (Ukrayna)2.36.49
2004D. Kiptanui (Kenya)2.18.19S. Demidenko (Rusya)2.36.44
2005J. Mbithi (Kenya)2.15.13M. Biktagirova (Rusya)2.34.25
2006M. Pukstas (Litvanya)2.12.49M. Biktagirova (Rusya)2.28.18
2007D. Cheruiyot (Kenya)2.10.56A. B. Tesema (Etiyopya)2.29.05
2008K. A. Roba (Etiyopya)2.11.16N. Yulamanova (Rusya)2.30.17
2009K. A. Roba (Etiyopya)2.12.14B. Urgesa (Etiyopya)2.32.45
2010V. Kiplagat(Kenya)2.10.42A. Kasım (Etiyopya)2.27.25
2011V. Kiplagat(Kenya)2.10.58A. Abera (Etiyopya)2.27.56
2012S. Chebogut (Kenya)2.11.05K. J. Yal (Etiyopya)2.28.06
2013A. Kiprotich (Fransa)2.12.28R. B. Chesir (Kenya)2.29.05
2014H. Chani (Fas)2.11.53A. Gobena (Etiyopya)2.28.46
2015E. K. Chelimo (Kenya)2.11.13A. Gobena (Etiyopya)2.31.54
2016E. Kiplagat (Azerbaycan)2.13.28A. J. Barsosio (Kenya)2.28.23
2017A. Kiprotich (Fransa)2.11.22R. Chepngetich (Kenya)2.22.36
2018F. Kimutai (Kenya)2.09.57R. Chepngetich (Kenya)2.18.35
2019D. K. Kibet (Kenya)2.09.44H. Tibebu (Etiyopya)2.23.40
2020B. C. Sang (Kenya)2.11.49D. C. Kipyogei (Kenya)2.22.06
2021V. Kiplangat (Uganda)2.10.18S. Jerotich (Kenya)2.24.15
2022R. Kipkemboi (Kenya)2.10.18S. Dalasa (Etiyopya)2.25.54
2023P. Mkungo (Kenya)2.10.35B. Cheptoo (Kenya)2.27.09

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbul Maratonu'nda Yabancı Atletler Zirvede - Son Dakika

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