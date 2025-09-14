İstanbul'u Koşuyorum: 4.500 Sporcu Üsküdar'da Koştu - Son Dakika
İstanbul'u Koşuyorum: 4.500 Sporcu Üsküdar'da Koştu

İstanbul'u Koşuyorum: 4.500 Sporcu Üsküdar'da Koştu
14.09.2025 13:50
İstanbul'un Asya etabında 4.500 kişi ter dökerken, yarışta Nuri Mohamed Ali ve Mariia Kolpakova birinci oldu.

SPOR İstanbul'un 2016 yılından bu yana düzenlediği 'İstanbul'u Koşuyorum' yarışının bu seneki Asya etabı koşuldu. Üsküdar'da düzenlenen yarışta yaklaşık 4 bin 500 kişi ter döktü.

'İstanbul'u Koşuyorum, Şehri Yaşıyorum' sloganıyla gerçekleştirilen yarışın startını İBB Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, Üsküdar Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk ve İBBSK Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Ersoy verdi. Üsküdar'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle bezeli parkurda, güneşli bir havada yapılan İstanbul'u Koşuyorum Asya etabında 08.00'de başlayan 5K yarışında erkeklerde Nuri Mohamed Ali 16: 56'lık derecesiyle ipi göğüslemeyi başardı. Ahmet Tek 17: 44'lük derecesiyle ikinci, Burak Doğan 18: 00'lık derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlarda birinciliği 20: 11'lik derecesiyle Mariia Kolpakova elde etti. 20: 45 ile koşan Ayşenur Demirci ikinci, 23: 34 ile Semra Çelik üçüncü oldu.

10K'DA ŞAMPİYONLAR EMEKTAR VE ALICI

09.15'te startı verilen 10K yarışında erkeklerde 30: 39'luk derece tutturan Murat Emektar zafere ulaştı. Emektar'ı 30: 46'lık derecesiyle Abdulhalik Çağıran ve 30: 55 ile Salih Teksöz takip etti. Kadınlarda ise ipi göğüsleyen isim 36: 02 ile koşan Özlem Kaya Alıcı oldu. Kürsüye çıkan diğer isimler 36: 16 ile Gamze Altuntaş ve 37: 57 ile Tuğçe Özkan oldu. 10K kategorisinde birinciler 20, ikinciler 15, üçüncüler 10, dördüncüler 8, beşinciler 6, altıncılar 5, yedinciler 4 ve sekizinciler ise 3 bin liralık para ödülü aldı.

10K kategorisinde yarışı 90 dakika içinde tamamlayanlar 2 Kasım'da yapılacak olan 47. İstanbul Maratonu'ndaki 15,5K koşusuna kayıt yaptırmak için gereken kriteri de yerine getirmiş oldu.

PROF. DR. DONUK: İSTANBUL MARATONU İÇİN KRİTER KOŞUSU

İstanbulluları fiziksel aktiviteye teşvik etmek adına bu tür etkinliklerin önemine değinen İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, "İBB Spor İstanbul olarak şehrin fiziksel aktivite oranını artırmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda hem 70'i aşkın tesisimizde hem de yüzlerce açık alan noktasında faaliyet yürütüyoruz. 2019'da yüzde 13 seviyesinde olan İstanbul'un fiziksel aktivite oranı, 2024 itibarıyla yüzde 37,1'e çıktı. Halk sağlığı için bunu daha da yukarılara taşımamız lazım. Bugünkü koşumuz da buna hizmet eden en önemli etkinliklerimizden biri" dedi.

Koşuya katılımın yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Donuk, "2016'dan beri düzenlediğimiz İstanbul'u Koşuyorum, 5 ve 10 kilometre kategorisinde İstanbul'un da Türkiye'nin de en büyük katılımlı koşularının başında geliyor. Bugün de 5 bine yakın sporseverin katılımıyla yarışımızı yaptık. İstanbul'u Koşuyorum, aynı zamanda 2 Kasım'da düzenleyeceğimiz 47. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15.5K için de bir kriter koşusu olma özelliğine sahip. 10K'yı 90 dakikada koşanlar, maratondaki 15.5K'ya kayıt yaptırma hakkı kazanacak" ifadelerini kullandı.

Yarışta 5K'da ve 10K'daki 13 farklı yaş kategorisinde ilk 3'e girmeyi başaran sporculara da kupa ve madalya takdim edildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Üsküdar, Yaşam, Spor

