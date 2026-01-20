İstanbul'un 3 büyüğünde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İstanbul'un 3 büyüğünde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan

İstanbul\'un 3 büyüğünde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan
20.01.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un 3 büyüğü, 2025-26 sezonunun ilk yarısını 2,4 milyar lira zararla kapattı. Beşiktaş 1,4 milyar lira, Fenerbahçe 918 milyon lira, Galatasaray 87 milyon lira zarar etti. Üç kulübün toplam borcu 61 milyar lirayı aştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın borsaya açık şirketleri, 2025-26 sezonunun ilk yarısında 2 milyar 415 milyon lira zarara uğradı.

3 BÜYÜKLERDEN SEZONUN İLK YARISINDA 2 MİLYAR ZARAR

AA muhabirinin, kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlediği bilgilere göre 3 kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı.

Yaklaşık 26,5 milyar liralık gelire ulaşan kulüplerin giderleri 28,9 milyar lirayı aştı. Böylece üç büyükler, bu sezonun 1 Haziran-30 Kasım arasını kapsayan ilk 6 ayını, 2 milyar 415 milyon liralık zararla kapattı. Bu zararın kasım ayı sonu itibarıyla kur karşılığı yaklaşık 49,2 milyon avroya tekabül ediyor. Söz konusu kulüpler 2024-25 sezonunun aynı döneminde 44 milyon avro zarar etmiş, sezonu da yaklaşık 190 milyon avroluk zararla noktalamıştı.

EN FAZLA ZARAR BEŞİKTAŞ'TA

Bağımsız denetçilerin raporları uyarınca şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Beşiktaş, 1 milyar 409 milyon lirayla (28,71 milyon avro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar toplamda 6 milyar 672 milyon liralık gelire ulaşsa da 8 milyar 82 milyonluk giderle, gelirinden yüzde 21 daha fazla harcama yaptı.

Fenerbahçe'nin bu dönemdeki zararı 918 milyon lira (18,7 milyon avro) oldu. Toplamda 8 milyar 119 milyon lira gelire uzanan sarı-lacivertli kulüp, kazandığının yüzde 11 daha fazlasına tekabül eden 9 milyar 38 milyon liralık gidere engel olamadı.

Galatasaray ise 11 milyar 701 milyon liralık gelirle üç kulüp içinde en fazla gelire ulaşan kulüp konumunda bulunuyor. Buna karşın 11 milyar 788 milyon lira harcayan sarı-kırmızılı kulüp, gelir kalemini yüzde 0,75 aşarak 87 milyon liralık (1,77 milyon avro) zarardan kurtulamadı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, Beşiktaş, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'un 3 büyüğünde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • gokberkgs53 gokberkgs53:
    daha beter olsunynlar bir başarı yok ülke ekonomisine bir dünya zarar sonra devlet borçları af et 1 0 Yanıtla
  • Locked Away Locked Away:
    zararları Başkanlar ödesin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 18:01:12. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'un 3 büyüğünde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.