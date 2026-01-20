İstanbul\'un 3 büyüğünde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın borsaya açık şirketleri, 2025-26 sezonunun ilk yarısında 2 milyar 415 milyon lira zarara uğradı.

3 BÜYÜKLERDEN SEZONUN İLK YARISINDA 2 MİLYAR ZARAR

AA muhabirinin, kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlediği bilgilere göre 3 kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı.

Yaklaşık 26,5 milyar liralık gelire ulaşan kulüplerin giderleri 28,9 milyar lirayı aştı. Böylece üç büyükler, bu sezonun 1 Haziran-30 Kasım arasını kapsayan ilk 6 ayını, 2 milyar 415 milyon liralık zararla kapattı. Bu zararın kasım ayı sonu itibarıyla kur karşılığı yaklaşık 49,2 milyon avroya tekabül ediyor. Söz konusu kulüpler 2024-25 sezonunun aynı döneminde 44 milyon avro zarar etmiş, sezonu da yaklaşık 190 milyon avroluk zararla noktalamıştı.

EN FAZLA ZARAR BEŞİKTAŞ'TA

Bağımsız denetçilerin raporları uyarınca şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Beşiktaş, 1 milyar 409 milyon lirayla (28,71 milyon avro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar toplamda 6 milyar 672 milyon liralık gelire ulaşsa da 8 milyar 82 milyonluk giderle, gelirinden yüzde 21 daha fazla harcama yaptı.

Fenerbahçe'nin bu dönemdeki zararı 918 milyon lira (18,7 milyon avro) oldu. Toplamda 8 milyar 119 milyon lira gelire uzanan sarı-lacivertli kulüp, kazandığının yüzde 11 daha fazlasına tekabül eden 9 milyar 38 milyon liralık gidere engel olamadı.

Galatasaray ise 11 milyar 701 milyon liralık gelirle üç kulüp içinde en fazla gelire ulaşan kulüp konumunda bulunuyor. Buna karşın 11 milyar 788 milyon lira harcayan sarı-kırmızılı kulüp, gelir kalemini yüzde 0,75 aşarak 87 milyon liralık (1,77 milyon avro) zarardan kurtulamadı.