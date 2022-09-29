İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı: Üç büyüklerin aralarında oynayacakları maçlarda misafir takım tribününe seyirci alınmayacak - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı: Üç büyüklerin aralarında oynayacakları maçlarda misafir takım tribününe seyirci alınmayacak

29.09.2022 10:58
İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı: Üç büyüklerin aralarında oynayacakları maçlarda misafir takım tribününe seyirci alınmayacak

İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı. Açıklamada, kulüplerin isteği neticesinde bu kararın alındığı ifade edildi.

İstanbul'daki derbi maçlarına rakip takip seyircisi alınmayacak. Karar kulüplerin isteği doğrultusunda alındı.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı: Üç büyüklerin aralarında oynayacakları maçlarda misafir takım tribününe seyirci alınmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı: Üç büyüklerin aralarında oynayacakları maçlarda misafir takım tribününe seyirci alınmayacak - Son Dakika
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