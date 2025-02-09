Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Coly'den aldığı pasta Diarra'nın ceza sahası içi sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
27. dakikada Sambissa'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ertaç topu güçlükle çeldi. Pozisyonun devamında Coly'nin sol çaprazdan vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
57. dakikada Loshaj'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Coly'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
61. dakikada Hayrullah'ın sağ taraftan ortasında uzak kale direği önünde Rakoczy'nin sert vuruşunda kaleci İsa gole izin vermedi.
68. dakikada Diarra'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Emir Kaan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
79. dakikada Emre Gültekin'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Ali Kaan'ın kafa vuruşunda kaleci İsa son anda topu üstten kornere çeldi.
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mehmet Şengül, Rüştü Muhammed Orcan
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 84), Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Racine Coly, Kubilay Sönmez, Vorobjovas, Sambissa (Yusuf Ali Özer dk. 84), Loshaj (Dijlan Aydın dk. 84), Diarra (Alieu Cham dk. 74), Emir Gültekin (Duhan Aksu dk. 90+1)
Yedekler: Alp Tutar, Baran Vardar, Şeref Özcan, İsa Dayaklı, Jackson
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer (İsmail Çokçalış dk. 82), Mert Çetin, Coelho, Schulz, Dalcio, Rotariu, Ali Kaan Güneren, Kitsiou (Emre Gültekin dk. 67), Rakoczy (Sıraç Astanakulov dk. 74), Laura
Yedekler: Erten Ersu, Halil Pehlivan, Cem Türkmen, Arda Ünyay, Mesut Kesik, Hasan Nazarov, Enes Tepecik
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Emir Gültekin (dk. 68) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Diarra, Yunus Bahadır (İstanbulspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İstanbulspor: 1-0 Ankaragücü - Son Dakika
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