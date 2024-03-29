İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifası için deklarasyon yayımlanması yönünde öneride bulunduğunu söyledi.
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Maslak'taki ofisinde yapıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Toplantıda benim önerim oldu. Buraya katılan tüm kulüpler olarak, 'federasyon başkanının istifası veya görevden alınması yönünde deklarasyon yayımlayalım' diye. Düşünme aşamasında. İstifa etmesin veya görevden alınmasın diyen hiçbir kulübümüz olmadı. İstifa etmemesi yönünde olumsuz görüş veren kulübümüz olmadı" şeklinde konuştu.
Sarıalioğlu, Trabzonspor'un da toplantıya ulaştığını ifade ederek, "Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Bey de ulaştı. O da Ali Başkanın görevi süresince devam etmesi için olumlu yönde yanıt verdi" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İstanbulspor Başkanı, TFF Başkanı'nın istifası için öneride bulundu - Son Dakika
Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde 2. Amatör Küme Ereğli Grubu'nda oynanan bir karşılaşmada cezalı futbolcu oynatan kulüp, hükmen mağlup sayıldı. Zonguldak Futbol Disiplin Kurulu, yapılan itirazı kabul ederek kararını oy birliğiyle verdi. Cezası bitmeden müsabakada oynatılan oyuncu nedeniyle Cumaspor, 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve oyuncuya 8 maç daha ceza verildi. Ayrıca, Cumasporlu Yönetici Ümit Üstün'e de 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
Samsun'da polis ekipleri, trafik kuralları konusunda bilgilendirme çalışması yaparak, trafik kazalarının önlenmesi ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çaba sarf etti. İl merkezinde 204 araç sürücüsü ve 281 yayaya el broşürleri dağıtılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürekli olarak devam edeceği belirtildi.
Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam, Antalya'da başladı. Türkiye'yi 21 kadın ve 25 erkek sporcu temsil ediyor. Turnuvaya 93 ülkeden toplam 652 sporcu katılıyor. İlk gününde 48, 60, 66 kiloda müsabakalar yapıldı. Milli judocu Sıla Ersin gümüş, Salih Yıldız ise bronz madalya kazandı. Turnuva 31 Mart'ta sona erecek.
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