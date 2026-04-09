İstanbulspor'dan Cömert Puan Kaybı

İstanbulspor Teknik Direktörü Barış Kanbak, Erzurumspor FK mağlubiyeti sonrası, "Kazanacağımız belki çok önemli bir puan vardı. Bugün onu cömertçe bıraktık. Rakibe 3 puan kazandırdık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Barış Kanbak, "Hem Sakarya hem de Serik'in puan kaybettiği bir hafta oldu. Bu durum bize alt tarafla puan farkını açma fırsatı sunmuştu. Maçın ilk yarısında oyuna iki taraf da dengeli başladı. Biz daha fazla topun bizde kaldığı anları yaşadık. Özellikle Erzurum karşısında olduğu için daha da fazla anlam kazanıyor. Çalıştığımız bütün varyasyonları aslında gördük. Fakat bugünün eksiği üçüncü bölgede final paslarının kalitesinin olabilecek en alt seviyede olmasıydı. Bu bizim üretkenliğimizi, golü bulma inancımızı her geçen dakika kırmaya başladı. Devre arasında arkadaşlarımızla konuşurken maçı olabildiğince sona kadar götürmek ve bir fırsat gelecekse onu doğru kullanmaktı. Dakika 80'e kadar rakibe tehlikeli bir pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Ama futbolda anların hatasını yaşadık. Takım oyununun iyi olduğu ama küçük bir anın büyük etkiler oluşturduğu maçları geride bıraktık. Bugün de onlardan biri. Kazanacağımız belki çok önemli bir puan vardı. Bugün onu cömertçe bıraktık. Rakibe 3 puan kazandırdık. Şampiyonluk yolunda daha güçlü gitmelerini sağladık. Kalan 4 maçımız kazanmak için çıkılacak maçlar. Alt tarafla aramızdaki 5 puanı olabildiğince korumamız ve hatta elimizden geldiğince açarak devam etmemiz gerekiyor. İyi bir dinlenmeden sonra Sivas deplasmanına hazırlanacağız. Umut ediyorum ki deplasman performansımız önümüzdeki hafta da devam eder. Bu sezon deplasmanlarda çok daha iyi bir İstanbulspor izletiyoruz. Bugün için tek olumlu şey Sivas'a gidecek olmamız diyebilirim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL