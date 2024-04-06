İstanbulspor futbolcusu Enver Sarıalioğlu ameliyat edildi

Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor'un futbolcusu Enver Sarıalioğlu'nun ameliyat edildiği duyuruldu.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enver Sarıalioğlu, sponsorumuz Bahçelievler Memorial hastanesinde başarılı bir çapraz bağ ameliyatı olmuştur. Ameliyat sonrası başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ve teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz, oyuncumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştur. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce yeşil sahalara dönmesini diliyoruz." denildi.
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Del Valle ve Odise Roshi'nin attığı gollerle Sakaryaspor galibiyete ulaştı. Erdi Dikmen ise kırmızı kart gördü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin nasıl sahaya çıkacağını bilmediklerini belirterek, "Biz üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 52 sürücüye toplam 123 bin 266 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 5 araç da trafikten men edildi. İlçe Jandarma ekipleri ise 90 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı için, 'Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız.'dedi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta açıklamalarda bulunan Buruk, Şanlıurfa'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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