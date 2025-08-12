İstanbulspor, son olarak Trabzonspor'un U-19 Takımında forma giyen Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Ömer Faruk Duymaz. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Ömer Faruk Duymaz'ı transfer etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?