Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Süleyman Bahadır, Seyfettin Ünal, Çağrı Yıldırım
İstanbulspor: Alp Tutar, Vorobjovas, Sambissa, Vefa Temel (Dk. 78 Muhammed Mert), Duran Şahin, Duhaney, Emrecan Uzunhan, Cham (Dk. 87 Özcan Şahan), Araujo (Dk. 87 Dijlan Aydın), Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 46 Krstovski)
SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Eşref Korkmazoğlu, Dembele, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Hasan Emre Yeşilyurt, Poko, Camara (Dk. 79 Kulasin), Cebrail Karayel (Dk. 90+6 Oğuzhan Yılmaz), Silva (Dk. 79 Aytaç Kara), Eze (Dk. 71 Batuhan Kör)
Goller: Dk. 45 Poko (SMS Grup Sarıyer), Dk. 58 Cham, Dk. 90+1 Duran Şahin, Dk. 90+7 Muhammed Mert (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Eze, Dk. 70 Cebrail Karayel (SMS Grup Sarıyer), Dk. 46 Emrecan Uzunhan, Dk. 81 Vorobjovas (İstanbulspor)
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-1 yendi.
Konuk takımda Eze'nin 51. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Alp gole izin vermedi.
Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Sarıyer'i 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?