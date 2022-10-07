İstanbulspor, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 7 karşılaşmada ikişer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı takım, haftaya 8 puanla 13. sırada girdi.
Yaptığı 7 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi gören başkent temsilcisi ise 4 puanla 16. sırada yer alıyor.
Son 4 maçını kaybetmedi
İstanbulspor, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kaybetmedi.
Ligde ilk 3 maçını gol atamadan kaybeden sarı-siyahlı takım, sonrasındaki 4 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.
Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri, söz konusu 4 maçlık süreçte Corendon Alanyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerken, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.
İlk 3 haftada gol atamadan 7 gol yiyen İstanbulspor, son 4 karşılaşmada 6 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
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