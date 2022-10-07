Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz 'ın öğrencileri, söz konusu 4 maçlık süreçte Corendon Alanyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük 'ü yenerken, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

Yaptığı 7 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi gören başkent temsilcisi ise 4 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak - Son Dakika

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