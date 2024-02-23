İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: Türk futboluna kalite katacak bir oyun üretmeye çalışıyoruz

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Türk futboluna kalite katacak bir oyun üretmeye çalıştıklarını söyledi.
2021-2022 sezonunda İstanbulspor'u 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran Korkmaz, sarı-siyahlı takımdaki ikinci döneminde kaliteli bir futbol üretmek istediklerini belirtti.
İstanbulspor Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 41 yaşındaki teknik adam, İstanbulspor için sezonun istenildiği gibi başlamadığına dikkati çekerek, "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ligde kalmak öncelikli hedefti, ancak işler pek istenildiği gibi gitmedi. Göreve geldikten sonra başkanımla kısa ve uzun vadeli hedefler belirledik. Uzun vadeli hedefimiz takımı bir sonraki sezon hangi platformda olursa olsun tekrar yarışır hale getirmemiz gerekiyor. Kısa vadeli hedefimiz ise sahaya bir strateji üzerine çıkıp, oyuncuların kendi motivasyonlarını yukarı çıkaracak stratejileri uygulamak." dedi.
Ligdeki puan durumunda son sırada yer almalarının kendileri için öncelik olmadığını belirten Korkmaz, "Şu an puan sıralamasında içinde bulunduğumuz durum belki can sıkıcı olabilir ancak biz buna bakmıyoruz. Puantajdaki yerimize değil ortaya çıkardığımız ürüne bakıyoruz. Şu ana kadar göreve geldiğimizden bu yana, ortaya çıkardığımız ürünün puantajda üzerimizde olan pek çok takımdan daha kaliteli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Türk futboluna kalite katacak bir futbol üretmeye çalışıyoruz"
Saha içerisinde mazeretsiz bir oyun izletmek istediklerini aktaran Korkmaz, "Biz İstanbulspor olarak içinde bulunduğumuz durum, puan durumu ya da ekonomik olarak durumumuz ne olursa olsun şikayet etmeyelim, saha içinde mazeretsiz olarak futbol üretelim düşüncesindeyiz. Kayserispor ve Antalyaspor maçlarında oyun oynamaya devam ettik. Biz Türk futboluna bir katma değer üretmek için hangi ligde olursak olalım o lige kalite katacak bir futbol üretmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Türk futbolunun marka değerini yukarıya taşımak için değer üretmek gerektiğine dikkati çeken Korkmaz, "Belki de futbolun bütün paydaşları olarak en çok üzerine düşünüp konuşmamız ve proje üretmemiz gereken konu bu aslında. Ülkemizde futbolun marka değerini yükseltmek istiyorsak en basitinden marka değeri yüksek olan liglerin bir benzerini taklit ederek olduğumuz yerden biraz daha iyi bir noktaya gelebiliriz." diye konuştu.
Süper Lig'de topun oyunda kalma süresinin yeterli olmadığını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:
"Oyun süreleri konusunda herkesin bir isyanı var. Zaman zaman istatistikler karşılaştırılır ve majör ligler ile aramızdaki farklar ortaya konur. En büyük anlamlı farklılık ise oyunun süresinde, bunun en büyük sebebi ise faul çalınma sayısı. Çok fazla oyun duruyor ve oyun durduktan sonra da oyunun sonuna ilave edilen sürede bence daha esnek davranılmalı. Taktiksel olarak oyununun süresini hızlı bir şekilde tüketmek isteyen oyuncuların belki de kendilerini tekrar çek etmelerini sağlayacaktır. Oyuncu yere yatıp belli bir süre yedikten sonra maçtan, siz yine aynı süreyi verirseniz manası kalmıyor. Burada çok caydırıcı bir şekilde oyunun süresi uzatılabilir."
"Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro değeri diğer takımlar için mücadele etmede bir mazeret olmamalı"
Süper Lig'de bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile mücadelede kadro değerinin mazeret olmaması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Bu sezon takımlar sürekli Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesi açıdan daha farklı olduğundan bahsediyor. Ancak bu durum diğer takımlar için sahaya çıkıldığı zaman başa baş mücadele etmede bir mazeret olmamalı. Real Madrid, Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih gibi takımların da ekonomileri diğer takımların çok çok üzerinde, ancak sahaya çıkıldığı zaman ortaya çıkan üründe bizdeki kadar devasa farklılıklar olmuyor. Burada kulüpler ve futbolu idare edenler kendilerini eleştirmeliler ve bunun üzerine düşünmeliler." şeklinde görüş belirtti.
"Her maç özelinde öncelikler belirleyip uygulamaya çalışıyoruz"
Ligde pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri maça ilişkin olumlu ve pozitif bir oyun izletmeyi amaçladıklarını belirten Korkmaz, "Her maç özelinde öncelikler belirleyip uygulamaya çalışıyoruz. Biz şu an hala Süper Lig'deyiz, ligde 12 maçımız daha var, bundan keyif almamız ve burada olduğumuz için mutlu olmamız gerekiyor. Futbolcularımız büyük bir motivasyon ve keyifle bu maçı bekliyorlar, önceliğimiz olumlu ve pozitif bir futbol üretmek olacak. Beşiktaş ülkemizdeki büyük takımlardan bir tanesi içinde bulunduğu durum ne olursa olsun her maça rakibinden daha baskın oynamaya çıkar. Bu da bizim gibi sahaya olumlu futbol üretmeye çıkan takımlar için güzel bir fırsat. Seyir zevki yüksek, çok keyifli bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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