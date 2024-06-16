İstanbulspor Teknik Direktörü: Şampiyonluk yarışı iki takım arasında geçti

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 20. ve son sırada tamamlayarak küme düşen İstanbul spor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, şampiyonluk yarışının iki takım arasında geçtiğini söyledi.

AA'nın Süper Lig'de geride kalan sezonun ardından teknik adamların değerlendirmelerine yer verdiği dosya haberlerin bu bölümünde, İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz'a yer verildi.

Süper Lig'de birçok takımın oyun gücünün beklenin altına kaldığını belirten Korkmaz, "Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, çok büyük bir bölümde iki takım (Galatasaray ve Fenerbahçe) arasında geçti. Bu durum hedefsiz kalan diğer şampiyonluk adaylarının performanslarının düşmesine sebep oldu. Hem şampiyonluk yarışı hem düşme hattındaki yarışın son ana kadar devam etmesinden dolayı sezonun son haftalarında heyecan arttı. Bu ligimiz adına olumlu fakat ligin ortalama oyun gücü kesinlikle olması gerekenin çok altındaydı." diye konuştu.

Ligin 21. haftasında İstanbulspor'un başına geçtiğini anımsatan Osman Zeki Korkmaz, "Biz göreve geldiğimizde bazı şeyler için artık çok geçti. Bir serüvene başlarken atılan ilk adımlar önemlidir. İstanbulspor ne yazık ki sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Sonrasında oyun gücünü futbol kamuoyunun da takdirini kazanacak bir noktaya getirdik fakat içinde bulunduğumuz durumu tersine çevirmek sadece iyi oyunla başarılabilecek bir hedef değildi." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor'un kendi oyun felsefesini sürdüreceğini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"İstanbulspor, iki sezon önce 1. Lig'de play-off şampiyonluğu yaşadığı dönem ve sonrasında geçen sene aldığı skorlardan daha ziyade oynadığı oyunla spor kamuoyunun sitayişle bahsettiği bir takım olmuştur. Önümüzdeki sezonda da en büyük önceliğimiz kendine has karakteriyle övgü ve ilgiyle izlenen bir takım oluşturmak. Bu durumda sonuç zaten kendiliğinden gelecektir."

"EURO 2024'te grubundan çıktıktan sonra milli takımımıza limit koyamıyorum"

Osman Zeki Korkmaz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Futbol Takımı'ndan beklentisinin büyük olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Her zamanki gibi Fransa, ev sahibi Almanya ve İspanya şampiyonluk adayları arasında. Fakat benim bu turnuvada İngiltere'den büyük bir beklentim var. Son turnuvadan edindiği tecrübe ve motivasyonla favorim İngiltere demek istiyorum. Milli takımımızın ise bu kaliteli oyuncu profiliyle öncelikle gruptan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Gruptan çıkmak bir başarı değil ama Portekiz ve Çekya gibi turnuva hafızası yüksek iki takımın yanında ayrıca ilk defa turnuva oynamanın motivasyonuyla Gürcistan'ın bulunduğu grup tehlikeli senaryolar içeriyor. Grubundan çıktıktan sonra milli takımımıza limit koyamıyorum."