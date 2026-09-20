İstanbulsporlu Mendy, kalp krizi şüphesiyle yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi - Son Dakika
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İstanbulsporlu Mendy, kalp krizi şüphesiyle yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi

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İstanbulsporlu Mendy, kalp krizi şüphesiyle yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi
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1'inci Lig'in 8'inci haftasında Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen İstanbulspor'un 19 yaşındaki Gambiyalı futbolcusu Elvin Mendy, dönüş yolunda kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mendy, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

1'inci Lig'in 8'inci haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor maçının ardından dönüşe geçen İstanbul ekibinde futbolcu Elvin Mendy kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Takımının uzatma anlarında Mustafa Sol'un golüyle 1-0 kazanıp ilk galibiyetini aldığı maçta 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı ön libero dönüş yolunda fenalaştı. Kafile otobüsünde İstanbul'a dönerken Manisa Kırkağaç yakınlarında rahatsızlanan Mendy kalp krizi şüphesiyle önce Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne, ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mendy'nin Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet Mendy'nin rahatsızlığıyla büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbulsporlu Mendy, kalp krizi şüphesiyle yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi - Son Dakika
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